VIDEO/ Argentina Paraguay (1-0): gol e higlights, magia di Papu Gomez (Copa America)

VIDEO ARGENTINA PARAGUAY (1-0): DECIDE PAPU GOMEZ

Nel video di Argentina Paraguay 1-0 parliamo della vittoria che la Seleccion timbra nella terza giornata del gruppo A di Copa America 2021, avvicinando il primo posto: per blindare la vittoria del girone, e molto probabilmente evitare il Brasile ai quarti, basterà ora battere la Bolivia che chiude la classifica del gruppo ancora senza punti. A decidere la partita del Mané Garrincha, a Brasilia, è stato il gol di Alejandro Gomez al 10’ minuto: schierato titolare sulla sinistra, nel 4-2-3-1 di Lionel Scaloni, il Papu è risultato decisivo rifinendo un’azione partita come al solito da Leo Messi. La Pulce ha ricevuto palla da Di Maria, ha saltato secco Cubas e poi lo ha lasciato sul posto con un’accelerazione che gli ha aperto il campo; palla nuovamente sul piede di Di Maria, che dalla sinistra si è accentrato e ha imbucato in verticale per Gomez, che di prima intenzione – dopo essere sfilato alle spalle dei difensori – ha toccato con il destro per uno scavetto che ha superato Antony Silva, depositandosi in rete. Grande gol dell’Argentina, che dunque continua la sua marcia in testa al gruppo A: il Cile ha pareggiato contro l’Uruguay e dunque sono ora 2 i punti di vantaggio dell’albiceleste sulla roja, anche con un gol in più nella differenza reti. Questo potrebbe contare poco in caso di arrivo a pari punti, ma sicuramente l’Argentina è molto più vicina alla vittoria del gruppo A in Copa America 2021. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ARGENTINA PARAGUAY: ALBICELESTE FAVORITA!

Argentina Paraguay, diretta dall’arbitro venezuelano Jesús Valenzuela, si gioca presso l’Estádio Nacional Mané Garrincha di Brasília per la terza giornata del girone A della Copa America 2021, che avrebbe dovuto giocarsi proprio in Argentina ma infine è stata spostata in extremis in Brasile a causa del Covid che ha numeri ancora preoccupanti a Buenos Aires e dintorni. L’appuntamento è per le ore 2.00 italiane della notte tra lunedì 21 e martedì 22 giugno, orario non esattamente ideale per seguire la diretta di Argentina Paraguay, che farà però compagnia ai nottambuli appassionati di grande calcio sudamericano. L’Argentina arriva da un pareggio contro il Cile alla prima giornata e dalla vittoria contro l’Uruguay nella seconda, mentre il Paraguay ha già osservato il proprio turno di riposo (gruppo da cinque squadre) e ha vinto contro la Bolivia l’unico match finora disputato. La formula anomala prevede che passino ai quarti ben quattro squadre su cinque, dunque la qualificazione non sarà un problema; tuttavia poi ci si incrocerà con l’altro girone secondo un tabellone tennistico e arrivare più in alto possibile dovrebbe garantire un abbinamento più facile nei quarti: cosa succederà in Argentina Paraguay?

DIRETTA ARGENTINA PARAGUAY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Paraguay sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A, che in queste settimane è diventato invece la “casa” della Copa America 2021. Di conseguenza, possiamo annotare che sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, fornita come di consueto tramite il servizio Sky Go. La Copa America però in streaming è visibile anche su Eleven Sports.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA PARAGUAY

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni di Argentina Paraguay. Scaloni dovrebbe schierare di nuovo l’Argentina con il 4-3-3 e il trio d’attacco formato da Messi, Lautaro Martinez e Nico Gonzalez. Restano i dubbi su Paredes a causa degli acciacchi fisici delle ultime settimane, dunque crediamo che ci sarà spazio ancora per Guido Rodriguez in mezzo al campo con De Paul e Lo Celso. Possibili novità per quanto riguarda i terzini: potrebbero tornare Montiel e Tagliafico al posto di Molina e Acuña, mentre davanti al portiere Martinez dovrebbero agire i due difensori centrali Otamendi e Martinez Quarta. Il Paraguay potrebbe invece scendere in campo con la stessa formazione vista nell’esordio vincente contro la Bolivia. Nel 4-2-3-1 del c.t. Berizzo ci aspettiamo quindi Espinola, Gomez, Alonso e Arzamendia nella difesa a quattro davanti al portiere Silva, con Piris Da Motta e Villasanti in mediana e il trio Almiron-Kaku-Angel Romero sulla trequarti, a sostegno del centravanti Avalos.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, eccovi il pronostico di Argentina Paraguay in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. L’Albiceleste parte nettamente favorita e il segno 1 per la vittoria dell’Argentina è quotato a 1,50. Si sale poi a quota 3,85 sul segno X in caso di pareggio e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse invece vincere il Paraguay.



