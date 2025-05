VIDEO ARSENAL BARCELLONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Estádio José Alvalade di Lisbona l’Arsenal ha la meglio sul Barcellona per 1 a 0 e si aggiudica la UEFA Champions League femminile per la seconda volta nella storia del club. In avvio di primo tempo è l’equilibrio a fare da padrone fra le due compagini che tentano di trovare un varco per colpire senza però rischiare di scoprirsi e farsi cogliere di sorpresa.

Le londinesi cercano proprio di prendere alla sprovvista le catalane intorno al 21′ quando scappano via sulla destra e con un cross rasoterra propiziano l’autorete firmata da Paredes, fortunatamente per lei poi annullata per la posizione di fuorigioco di Leonhardsen-Maanum, autrice del lancio, su segnalazione del VAR. Le inglesi insistono forzando l’estremo difensore avversario a rifugiarsi in angolo sulla conclusione di Leonhardsen-Maanum al 27′ e le avversarie replicano intorno al 31′ con Bonmati che non batte Van Domselaar.

Nel secondo tempo il Barcellona dà l’impressione di poter cambiare marcia con Pina che mette i brividi alla retroguardia avversaria al 47′ e centra la traversa al 49′ ma Van Domnselaar si dimostra insuperabile sia per lei che per Aitana, oltre a bloccare pure Batlle. Al 75′ le britanniche spezzano definitivamente l’equilibrio con il gol del vantaggio firmato da Blackstenius, assistita da Mead dopo averci provato anche al 72′ sbattendo contro Coll.

Nel finale è ancora Blackstenius a creare i pericoli maggiori mancando una chance per raddoppiare al 90′ e l’assedio blaugrana si risolve in un nulla di fatto. L’Arsenal femminile torna dunque a trionfare dopo aver già conquistato la coppa nel 2007 mentre il Barcellona cede la corona dopo averla detenuta per ben due stagioni consecutive.

