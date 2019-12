Video/ Arsenal Chelsea (1-2): highlights e gol. I Blues ribaltano i Gunners

Il video con gli highlights e i gol di Arsenal Chelsea 1-2 contiene le fasi salienti del derby londinese valevole per la 20^ giornata di Premier League che si è risolto in favore della squadra allenata da Lampard che battono in rimonta i gunners nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio. Debutto all’Emirates Stadium amaro per Arteta che rimanda nuovamente l’appuntamento con la prima vittoria da allenatore. Riavvolgiamo il nastro e partiamo dal fischio d’inizio del signor Pawson, il miglior approccio dei padroni di casa consente loro di sbloccare la contesa poco prima del quarto d’ora con il tredicesimo centro in campionato di Aubameyang (soltanto Vardy del Leicester ha segnato più di lui) che gonfia la rete con un colpo di testa perfetto sulla sponda di Chambers. Che poi si infortuna e deve lasciare a malincuore il posto a Mustafi. Dall’altra parte il tecnico dei blues capisce di aver toppato la formazione titolare, bocciatura totale per Emerson Palmieri che viene rimpiazzato da Jorginho, tenuto incomprensibilmente in panchina. Non a caso dopo il suo ingresso in campo il Chelsea cambia volto e torna a giocare un calcio decente anche se prima dell’intervallo Aubameyang in contropiede manca l’appuntamento con la doppietta. Nella ripresa gli animi si scaldano con il direttore di gara che alla fine ammonirà nove giocatori senza comunque mai estrarre il cartellino rosso, l’Arsenal potrebbe chiuderla con il nuovo entrato Willock che grazia Kepa e si divora il gol del raddoppio. Dal 2-0 si passa all’1-1 quando Leno esce in maniera imbarazzante e lascia la porta completamente sguarnita per Jorginho che deve solo appoggiare il pallone in rete per il pari, la beffa per i gunners diventa totale quando pochi minuti più tardi Abraham finalizza un contropiede da manuale e la ribalta dimostrando per l’ennesima volta che Lampard ci aveva visto giusto a puntare tutto su di lui a inizio stagione, quando lo conoscevano in pochissimi. Grazie a questa vittoria il Chelsea consolida il quarto posto, l’Arsenal continua a stazionare pericolosamente nella parte destra della classifica.

IL TABELLINO

ARSENAL-CHELSEA 1-2 (1-0)

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Chamberes (23′ Mustafi), David Luiz, Saka; Torreira, Guendouzi; Nelson (86′ Pépé), Ozil (76′ Willock), Aubameyang; Lacazette. All. Mikel Arteta.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa Arrizabalaga; Rudiger, Zouma, Tomori (59′ Lamptey); Azpilicueta, Kanté, Kovacic (70′ Hudson-Odoi), Emerson Palmieri (34′ Jorginho); Willian, Mount; Abraham. All. Frank Lampard.

ARBITRO: Craig Pawson.

AMMONITI: Guendouzi (A), Mount (C), Kanté (C), Rudiger (C), David Luiz (A), Jorginho (C), Torreira (A), Lacazette (A), Maitland-Niles (A).

RECUPERO: 5′ pt, 7′ st.

MARCATORI: 13′ Aubameyang (A), 83′ Jorginho (C), 87′ Abraham (C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI ARSENAL CHELSEA 1-2



