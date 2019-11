Video/ Arsenal Eintracht (1-2): highlights e gol. Decisiva doppietta di Kamada!

Tonfo dei Gunners nella partita casalinga nella quinta giornata del girone F di Europa league: come si vede nel video di Arsenal Eintracht infatti sono stati i tedeschi alla fine a trovare la vittoria col risultato di 2-1 e a riaprire pure il discorso qualificazione oltre che per il primo posto nella classifica del gruppo. Pure al via erano stati gli inglesi di Emery a convincente di più: l’Arsenal prende presto in mano le redini del gioco, anche se gli ospiti si chiudono bene in difesa. E’ stato quindi solo al secondo minuto di recupero concesso dopo i 45 che i Gunners trovano il vantaggio, grazie a una mangia di Aubameyang. E’ quindi nella ripresa che si consuma il sorpasso dell’Eintracht Francoforte: anzi ai tedeschi bastano circa nove minuti per firmare prima il pari al 55’ e poi la vittoria, sempre con Kamada, autore di una mirabile doppietta. Sul finale del secondo tempo è ancora l’Eintracht a spingere: al 92’ infatti segnaliamo l’ultima occasione da gol per gli ospiti, che sfiorano il tris con Paciencia. Il triplice fischio finale sancisce dunque la vittoria dell’Eintracht e riapre la lotta per la qualificazione come del primo posto nel girone F dell’Europa league.

IL TABELLINO

ARSENAL EINTRACHT 1-2 (1-0 pt)

ARSENAL FC: Emiliano Martínez; Kieran Tierney, Sokratis Papastathopoulos, Shkodran Mustafi (dal 31′ st Lucas Torreira), Calum Chambers, David Luiz (dal 31′ pt Mattéo Guendouzi), Bukayo Saka, Joe Willock, Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang, Gabriel Martinelli (dal 15′ st Mesut Özil). A disposizione: Bernd Leno, Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé, Reiss Nelson. Allenatore: Unai Emery.

EINTRACHT FRANCOFORTE: Frederik Rønnow; Martin Hinteregger, David Abraham, Danny da Costa, Gelson Fernandes (dal 1′ st Mijat Gaćinović), Djibril Sow, Filip Kostić, Daichi Kamada, Makoto Hasebe, André Silva (dal 1′ st Dominik Kohr), Gonçalo Paciência. A disposizione: Jan Zimmermann, Evan N’Dicka, Almamy Touré, Timothy Chandler, Dejan Joveljić. Allenatore: Adi Hütter.

Reti: al 45′ pt Pierre-Emerick Aubameyang, al 10′ st Daichi Kamada, al 19′ st Daichi Kamada.

Ammonizioni: al 29′ st Shkodran Mustafi (ARS), al 41′ st Granit Xhaka (ARS), al 34′ pt Gabriel Martinelli (ARS), al 45′ st Mattéo Guendouzi (ARS), al 14′ st David Abraham (EIN), al 20′ pt Filip Kostić (EIN), al 45′ st Gonçalo Paciência (EIN).

CLICCA QUI PER IL VIDEO ARSENAL EINTRACHT, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA