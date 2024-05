Video/ Arsenal Everton (2-1) gol e highlights: Havertz completa la rimonta! (Premier League, 19 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ARSENAL EVERTON: LA SINTESI

All’Emirates Stadium l’Arsenal sconfigge l’Everton in rimonta per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Gunners tentano di prendere in mano il controllo delle operazioni sebbene sia necessario comunque attendere il 16 perchè Martinelli solleciti il portiere avversario Pickford. I Toffees non sembrano particolarmente impressionati dai rivali di giornata e crescono di minuto in minuto fallendo una doppia occasione con Calvert-Lewin, che colpisce prima il palo e poi spara sull’esterno della rete sulla respinta, al 32′ ma i loro sforzi vengono premiati al 40′ dal gol firmato da Gueye, approfittando pure di una deviazione della retroguardia di casa.

Diretta/ Arsenal Everton (risultato finale 2-1): rimonta con Havertz! (Premier, 19 maggio 2024)

Gli uomini del tecnico Arteta rispondono immediatamente ripristinando l’equilibrio già al 43′ con la rete siglata dall’ex Bologna Tomiyasu, su assist di Odegaard. Nel secondo tempo la squadra di Arteta va a caccia dell’eventuale sorpasso con un colpo di testa fuori misura tentato da Havertz verso il 48′. Nel finale gli sforzi prodotti dai padroni di casa vengono premiati all’89’ dal gol di Havertz che segna con il supporto di Odegaard come confermato anche dal VAR.

Video/ Manchester Untied Arsenal (0-1) gol e highlights: la decide Trossard! (Premier League, 12 maggio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Michael Oliver ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Partey al 39′, Rice al 68′, Timber al 73′ ed Havertz all’83’ da un lato, Tarkowski al 50′, Doucoure al 54′ e Pickford all’83’ dall’altro. La vittoria ottenuta in quest’ultimo trentottesimo turno di campionato permette all’Arsenal di raggiungere quota 89 nella classifica della Premier League 2023/2024 mentre l’Everton resta fermo a 40 punti.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ARSENAL EVERTON

DIRETTA/ Manchester United Arsenal (risultato finale 0-1): ci pensa Trossard (Premier League, 12 maggio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA