Video/ Arsenal Liverpool (3-1) gol e highlights: i gunners riaprono la corsa al titolo (4 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARSENAL LIVERPOOL (2-0): LA PARTITA

L’Arsenal si rilancia nella corsa al titolo battendo la capolista Liverpool ed accorciando a soli due punti dai reds. Ottima la prestazione dei padroni di casa che devono ringraziare anche la sciagurata serata di Alisson. Il match lo sblocca Saka. Kavertz calcia, respinge il portiere avversario, arriva Saka che mette in rete. Arsenal che continua ad attaccare ma non riesce a concretizzare. Nel finale di prima frazione c’è un rimpallo fortuito tra Díaz e Saliba che finisce sul braccio di Gabriel e poi in rete per il pareggio fortunoso del Liverpool.

All’ora di gioco Alisson esce davvero male e pasticcia con van Dijk: arriva Martinelli che a porta vuota riporta in vantaggio i padroni di casa. Nel finale secondo giallo per Konate, rosso e Liverpool in dieci uomini. Trossard parte in contropiede e la mette sotto le gambe di Alisson per il definitivo tre a zero. Liverpool che resta in testa alla Premier League a quota 51 punti, Arsenal secondo a quota 49 in attesa del Manchester City atteso a Brentford.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARSENAL LIVERPOOL (2-0): IL TABELLINO

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (45′ Kiwior); Rice, Jorginho; Saka (78′ Nelson), Odegaard (c), Martinelli (74′ Martinelli); Havertz. Allenatore: Arteta.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (58′ Robertson), Konaté, van Dijk (c), Gomez (85′ Thiago); Jones, Mac Allister, Gravenberch (58′ Elliott); Diaz, Gakpo (58′ Darwin Nunez), Jota. Allenatore: Klopp.

ARBITRO: Anthony TAYLOR.

GOL: 14′ Saka, 45’+3′ Gabriel (AG), 67′ Martinelli, 90’+2′ Trossard.

ASSIST: 90’+2′ Kiwior.

AMMONITI: 25′ Gomez per fallo su Havertz, 30′ White per reiterate perdite di tempo. 55′ Konaté per fallo su Havertz, 57′ Gabriel per fallo su Gakpo, 70′ Kiwior per fallo su Diogo Jota, 90′ Darwin Nunez per proteste, 90’+1′ Saliba per perdita di tempo, 90’+3′ Rice per fallo su Jota, 90’+5′ Havertz per proteste.

ESPULSI: 88′ Konaté per doppia ammonizione (la seconda per fallo su Martinelli)

