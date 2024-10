VIDEO ARSENAL PSG, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Emirates Stadium di Londra l’Arsenal supera il PSG vincendo per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Gunners cercano subito di far valere il fattore campo provando quindi a prendere in mano le redini del match anche affacciandosi in zona offensiva con una certa pericolosità immediatamente al 9′, quando la conclusione di Bukayo Saka termina larga sulla sinistra.

Gli uomini di mister Arteta passano quindi in vantaggio al 20′ per merito del gol siglato da Havertz, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli da Trossard. I francesi cercano di reagire cogliendo però un palo con Nuno Mendes verso il 28′ e chiamano in causa il portiere avversario Raya intorno al 31′ con una giocata insidioso di Hakimi. Tuttavia, i londinesi riescono a raddoppiare al 35′ grazie alla rete segnata da Saka direttamente su calcio di punizione.

Nel secondo tempo la storia del match non sembra cambare rispetto a quanto accaduto in precedenza e gli inglesi ci riprovano al 51′ sollecitando Donnarumma alla parata sul tiro di Gabriel Martinelli, duello questo che si ripeterà pure al 75′. Nel finale le speranze di rimonta della squadra del tecnico Luis Enrique sbattono contro la traversa al 66′ sull’iniziativa di Joao Neves ed all’87’ il VAR non aiuta Kolo Muani che era rimasto a terra in area avversaria qualche istante prima dopo un contrasto.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro sloveno S. Vincic ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Calafiori al 76′ da un lato e Fabian Ruiz al 77′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa seconda giornata della competizione continentale permettono all’Arsenal di salire a quota 4 nella classifica della Champions League 2024/2025 scavalcando così il Paris Saint-Germain, rimasto infatti bloccato a 3 punti.

VIDEO ARSENAL PSG: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS