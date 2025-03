VIDEO ARSENAL PSV, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Emirates Stadium di Londra l’Arsenal viene bloccato con un pareggio per 2 a 2 dal PSV di Eindhoven ma accede in ogni caso al turno successivo. Nel primo tempo i Gunners partono col botto sbloccando il punteggio immediatamente in avvio al 6′ con il gol firmato da Zinchenko, sfruttando il suggerimento offertogli da Sterling.

La rete subita non annichilisce gli olandesi che reagiscono pervenendo anzi al gol del pareggio al 18′ tramite la giocata vincente di Perisic, su assist di Til. Alla mezz’ora Lewis-Skelly è sfortunato nel centrare un palo ed è invece Rice a trovare il gol del nuovo vantaggio dei britannici con l’aiuto di Sterling al 37′. Lo stesso Sterling manca la doppietta al 43′, dopo l’opportunità non concretizzata sul fronte opposto da Driouech al 41′.

Nel secondo tempo i biancorossi ospiti tornano alla carica con Babadi, fermato in calcio d’angolo da David Raya. Nel finale Calafiori viene intercettato da Benitez al 68′ ed è di nuovo Driouech ad essere protagonista realizzando la rete del pareggio definitivo su passaggio di Babadi al 70′.

Nè Sterling da una parte al 90’+1′ nè De Jong dall’altra firmano l’eventuale colpaccio per le rispettive compagini. Nonostante il pareggio, in virtù soprattutto del 7 a 1 maturato nella partita d’andata, l’Arsenal si qualifica ai quarti di finale della Champions League 2024/2025 mentre il PSV di Eindhoven viene eliminato ed esce a testa alta dal torneo europeo.

