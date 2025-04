VIDEO ARSENAL REAL MADRID: ANCELOTTI VA KO!

Video Arsenal Real Madrid che si apre con il brivido per gli spagnoli con Rudiger che sfiora l’autogol. Real Madrid che risponde al minuto 22 con la grande occasione per il francese Mbappe. Decisamente in difficoltà il polacco Kiwior che sbaglia il retropassaggio servendo palla a Vinicius Jr che innesca Mbappe. L’ex Paris Saint German sbaglia sotto porta contro Raya. Poco dopo l’attaccante del Real Madrid si presenta delle parti del portiere spagnolo che chiude la porta. Super parata da parte del portiere Courtois con una micidiale doppia parata su Rice e Martinelli. Il primo tempo si chiude con il risultato fermo sullo 0-0.

Giallo per Partey nel secondo tempo e la gara si sblocca con la rete di Rice su punizione. Esecuzione magistrale da parte dell’ex West Ham che trova così il terzo gol in Champions League esultando sotto la curva dei Gunners. Alla grande rete di Rice si aggiunge un’altra perla, sempre del centrocampista inglese, per la rete del 2-0. Rice regala una fotografia a tutti gli amanti del calcio con una punizione magistrale per il 2-0. Merino firma il tris al 74esimo con un interno sinistro preciso in buca d’angolo. Nel finale rosso per Camavinga.

VIDEO ARSENAL REAL MADRID: GOL E HIGHLIGHTS