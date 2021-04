Video/ Arsenal Slavia Praga (1-1) gol e highlights: Holes gela i Gunners al 94′!

Un pareggio con tanti rimpianti per l’Arsenal fermato sull’1-1 dallo Slavia Praga che continua a stupire in Europa League: diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights del match valevole per l’andata dei quarti di finale. Dopo aver eliminato il Leicester ai sedicesimi e i Rangers negli ottavi, Mikel Arteta aveva il dovere di non sottovalutare la formazione ceca che approccia bene la partita andando al tiro con Provod che al quarto d’ora sfiora la traversa. Con il passare dei minuti i Gunners prendono campo e iniziano a creare pericoli in successione dalle parti di Kolar che poco prima della mezz’ora viene letteralmente graziato da Saka, a cinque minuti dall’intervallo il portiere della squadra di Trpisovsky salva su Holding che aveva provato a buttarla dentro con un tap-in dopo che la punizione di Lacazette era stata respinta da Zima. Nella ripresa prosegue il monologo degli inglesi che colpiscono due legni: il primo sulla punizione di Willian che si infrange sul palo, il secondo sul pallonetto di Lacazette che invece di buttare già la porta prova a beffare Kolar con un cucchiaio alla Totti che si stampa sulla traversa. In preda alla disperazione l’ex-vice di Guardiola getta nella mischia Aubameyang ma non è serata nemmeno per l’attaccante gabonese che si divora un gol grosso come una casa da pochi passi, stesso discorso per Martinelli che spara alle stelle quando poteva toccarla dolcemente. A quattro giri di lancette dal novantesimo ci pensa Pépé a gonfiare la rete e portare momentaneamente in vantaggio l’Arsenal dopo le tante occasione sciupate. Ma nel recupero, a tempo praticamente scaduto, arriva la doccia gelata: Holes con una zuccata trafigge Leno e pareggia i conti quando l’arbitro Ekberg stava per fischiare tre volte, un finale da far scoppiare i fegati dei residenti di Highbury. Tra una settimana la resa dei conti in Cechia dove a questo punto tutto è possibile.

VIDEO ARSENAL-SLAVIA PRAGA 1-1, LE DICHIARAZIONI

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, è consapevole di aver gettato la vittoria alle ortiche. In termini di gioco i Gunners non si sono di certo risparmiati, costruendo tantissime azioni offensive nell’arco dei novanta minuti ma alla fine hanno raccolto molto meno di quanto seminato: “La partita era ormai completamente nelle nostre mani, abbiamo realizzato il gol a pochi minuti dal novantesimo dopo aver sciupato tante occasioni in precedenza, non ci voleva proprio quell’errore su calcio d’angolo con il quale abbiamo regalato il pareggio dello Slavia Praga nel recupero. Ci siamo messi nella situazione sbagliata per la gara di ritorno e quell’episodio ci costringe a rivedere i nostri piani per la qualificazione”.

VIDEO ARSENAL-SLAVIA PRAGA 1-1, IL TABELLINO

ARSENAL-SLAVIA PRAGA 1-1 (0-0)

ARSENAL (4-5-1): Leno; Cédric, Holding, Gabriel, Bellerin; Willian (73’ Martinelli), Smith Rowe (88’ Ceballos), Xhaka, Partey (77’ Elneny), Saka (77’ Pépé); Lacazette (78’ Aubameyang). All. Mikel Arteta.

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Kolar; Bah, Zima, Holes, Boril; Dorley (69’ Lingr), Stanciu (84’ Masopust), Hromada (46’ Sevcik), Provod, Olayinka (85’ Ibrahim Traoré); Sima (69’ Kuchta). All. Jindrich Trpisovsky.

ARBITRO: Andreas Ekberg (SWE).

AMMONITI: 48’ Zima (SP).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 86’ Pépé (A), 90’+4’ Holes (SP).

