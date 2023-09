Video/ Arsenal Tottenham (2-2) gol e highlights: Gunners fermati da un super Son (Premier, 24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARSENAL TOTTENHAM (2-2): LA PARTITA

Finisce 2-2 il primo North London Derby della Premier League 2023/2024 tra Arsenal e Tottenham: in una stracittadina al solito tesa e vissuta negli oltre 100 minuti di gioco sul filo delle emozioni, il nervosismo palpabile e i tanti ribaltamenti dell’inerzia del match sugli scudi finiscono i soliti noti, ovvero i due numeri 7 in campo. Da una parte Saka ispira il vantaggio dei Gunners con la solita percussione e tiro da destra, deviato improvvidamente nella propria rete da Romero, salvo poi vedere i rivali pareggiare con Son (ben imbeccato da Maddison) prima della fine dei 45′ di gioco: un parziale, quello di 1-1, tutto sommato giusto per quanto visto in campo, con gli Spurs partiti meglio e i biancorossi che avevano preso il controllo della gara spegnendosi un po’ dopo il vantaggio.

Nella ripresa, con Rice (infortunato) e Vieira a lasciare subito il posto a Jorginho e Havertz, si cominciava subito col botto: tocco di braccio ravvicinato in area piccola del solito, sfortunato Romero sul tiro di White e calcio di rigore dopo un lungo check del VAR: dagli undici metri Saka spiazzava Vicario per il 2-1. Gara in discesa? Macché: i Gunners erano capaci ancora di farsi male da soli, con Jorginho che perdeva un sanguinoso pallone in impostazione dal basso facendoselo strappare da Maddison, bravo ancora a imbeccare Son che, davanti a Raya, non perdonava: 2-2 al 55′. Con oltre mezz’ora ancora da giocare e poi i 10′ di recupero concessi, c’era tempo ancora per altre altalene di emozioni ma nel momento topico non accadeva più nulla con i padroni di casa incapaci di trovare uno spiraglio nonostante il possesso palla e gli Spurs a difendersi bene nonostante un paio di chance per il clamoroso 2-3. Con questo pareggio le due londinesi restano appaiate a quota 14 punti dopo sei gare ma vengono scavalcate al secondo posto da Liverpool e Brighton. E se per il Tottenham di Postecoglou si tratta di un altro importante mattoncino in questa stagione di ‘rebuilding’, per l’Arsenal di Arteta sa già di passo falso esiziale in un torneo in cui il Manchester City capolista a punteggio pieno non molla nemmeno le briciole…

VIDEO GOL ARSENAL TOTTENHAM: IL TABELLINO

ARSENAL: Raya, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Rice (1′ st Jorginho), Vieira (1′ st Havertz), Saka (45’+7 st Smith Rowe), Nketiah, Gabriel Jesus (32′ st Nelson R.). A disposizione: Cedric, Elneny, Kiwior, Ramsdale, Tomiyasu. Allenatore: Mikel Arteta.

TOTTENHAM: Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Udogie, Sarr, Bissouma, Kulusevski, Maddison (33′ st Hojbjerg), Johnson (18′ st Solomon), Son (33′ st Richarlison). A disposizione: Davies, Dier, Emerson Royal, Forster, Skipp, Veliz. Allenatore: Ange Postecoglou.

Reti: 26′ pt autogol Romero (T), 42′ pt Son (T), 9′ st Saka (A), 10′ st Son (T) .

Ammonizioni: Odegaard (A), Havertz (A), Nketiah (A), Udogie (T), Sarr (T), Bissouma (T), Romero (T).

