Video/ Arsenal Tottenham (2-2): highlights e gol della partita (Premier League)

Il video di Arsenal Tottenham ci parla di una gara terminata col risultato finale di 2-2, con grandi emozioni da una parte e dall’altra. Gli Spurs erano passati in doppio vantaggio grazie al gol di Christian Eriksen e al calcio di rigore di Harry Kane. I Gunners avevano riaperto poi la partita alla fine della prima frazione di gioco grazie a Lacazette. Un pari che nella ripresa era poi arrivato grazie a una bella giocata di Aubameyang tra i migliori anche prima della rete. Il risultato sicuramente rende più felice l’Arsenal per come si erano messe le cose. Con il Tottenham che esce dalla partita con il grande rimpianto di non aver saputo gestire il doppio vantaggio in una gara dominata nella prima frazione di gioco.

Video Arsenal Tottenham (2-2): il tabellino

Prima del video di Arsenal Tottenham andiamo a vedere il tabellino che ci racconta ancora da più vicino la partita:

Arsenal-Tottenham 2-2 (1-2 p.t.)

Arsenal (4-3-3): Leno, Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Kolasinac, Torreira (dal 63’ Ceballos), Xhaka, Guendouzi, Pepè, Lacazette (dal 66’ Mkhitaryan), Aubameyang.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris, Sanchez, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Eriksen, Sissoko, Lamela (dal 59’ Lamela), Son (dal 77’ Lo Celso), Kane

Arbitro: M. Atkinson

Marcatori: 10’ Eriksen, 29’ Kane (R), 45’+2’ Lacazette, 71’ Aubameyang

Assist: Pepè, Guendouzi

Ammoniti: Rose, Lamela, Eriksen, Winks, Sanchez (T), Lacazette, Sokratis, Xhaka (A)

Highlights Arsenal Tottenham

© RIPRODUZIONE RISERVATA