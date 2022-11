Video/ Arsenal Zurigo (1-0) gol ed highlights: Tierney per il primo posto!

Video Arsenal Zurigo che vede la formazione londinese subito in controllo della partita, valevole per l’ultima giornata del girone di Europa League. Gabriel Jesus spreca e l’Arsenal non trova la rete. A sbloccare la partita ci pensa Tierney. Lo scozzese sorprende il portiere e fa andare i suoi sopra colpendo la squadra avversaria. Primo tempo che termina con la gara sul 1-0 e poche occasioni per la formazione ospite per rispondere al dominio imposto dai gunners. Secondo tempo che si apre con i cambi ma non si modifica il copione del match con l’Arsenal che più volte flirta con il gol senza mai affondare il colpo. Nketiah è uno dei più attivi e salta molti difensori ma poi sbaglia sotto porta forse a causa della stanchezza dopo una grande azione.

Nel secondo tempo la partita non cambia e l’Arsenal, in totale controllo del match, porta a casa la vittoria con il minimo sforzo salendo a quota 15 punti. Tra le azione da segnalare il solito Nketiah che con i suoi slalom ha messa più volte in difficoltà la formazione svizzera. Sfortunata l’apparizione di Tomiyasu entrato nel secondo tempo e poco dopo è costretto a dare forfait dopo una botta ricevuta che lo costringe al cambio anticipato. Zurigo che, invece, sconfitto ed eliminato, rimane a quota 3 in classifica e saluta la competizione europea.

VIDEO ARSENAL ZURIGO: IL TABELLINO

ARSENAL (4-4-2): Ramsdale; White, Holding, Magalhaes, Tierney; Vieira, Elneny, Lokonga, Nelsson; Gabriel jesus, Nkethia. All. Arteta

ZURIGO (4-3-3): Brecher; Boranijasevic, Kamberi, Katic, Aliti; Conde, Selnaes, Guerrero; Tosin, Okita, Rohner. All. Henriksen

MARCATORI: 17′ Tierney

AMMONIZIONI: Aliti (Z), Katic (Z), Conde (Z), Gabriel (A)

ARBITRO: Lambrechts

