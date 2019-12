Video/ Arzignano Cesena (0-1): highlights e gol, ai romagnoli basta Franco (Serie C)

Allo Stadio Rome Menti il Cesena supera l’ArzignanoChiampo per 1 a 0. Come si vede nel video Arzignano Cesena, nel primo tempo, dopo una fase di studio iniziale, i padroni di casa tentano di aggredire gli avversari grazie ad una giocata di Ferrara ma gli ospiti non rimangono a guardare e replicano fino a trovare il gol del vantaggio al 16′, per merito di Domenico Franco. I veneti vanno quindi in cerca del pareggio nel finale di frazione sprecando un paio di opportunità interessanti. Nelle prime battute del secondo tempo i bianconeri del tecnico Modesto provano a rendersi pericolosi con gli spunti di Valeri per raggiungere il raddoppio, senza tuttavia avere successo. Da qui alla fine del match la reazione dei padroni di casa di mister Modesto si rivela troppo debole per ottenere il pari. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Filippo Giaccaglia, proveniente dalla sezione di Jesi, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Balestrero e Bonalumi da un lato, Valeri e Marson dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa diciannovesima giornata di campionato permettono al Cesena di salire a quota 24 nella classifica del girone B di Seie C mentre l’Arzignano non si muove, rimanendo fermo a quota 16 punti.

IL TABELLINO

Arzignano Valchiampo-Cesena 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 16′ Franco(C).

ARZIGNANO (4-3-1-2) – Tosi; Pasqualoni, Bonalumi, Maldonado, Bachini, Lo Porto, Perretta, Ferrara(81′ Heatley), Balestrero, Pattarello(74′ Anastasia), Piccioni(46′ Cais). All.: Colombo.

CESENA (3-4-2-1) – Marson; Maddaloni, Sabato, Ciofi, De Feudis, Franco, Valeri, Borello, Russini(63′ Zampano), Capellini, Butic(80′ Zecca). All.: Modesto.

Arbitro: Filippo Giaccaglia (Jesi).

Ammoniti: 57′ Balestrero(A); 64′ Valeri(C); 79′ Marson(C); 83′ Bonalumi(A).

