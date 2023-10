Video/ Arzignano Padova (1-2) gol e highlights: espulsi Casini e Cariolato! (Serie C, 22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ARZIGNANO PADOVA: LA SINTESI

Allo Stadio Tommaso Dal Molin il Padova supera in trasferta l’Arzignano per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati da mister Torrente si affacciano in avanti al 7′ con un tiro impreciso di De Marchi. I padroni di casa allenati dal tecnico Bianchini rispondono con Cazzadori al 14′ e non capitalizzano al 19′ con Barba sull’errore di Donnarumma. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallocelesti si disperano al 21′ quando Parigi coglie soltanto la traversa con la sua conclusione. Nemmeno Baldè al 25′, Casini al 33′, Bordo al 36′ e Parigi al 40′ combinano poi di meglio e Casini viene espulso per doppia ammonizione al 43′.

Nel secondo tempo i biancoscudati ricominciano alla grande la sfida riuscendo appunto a passare in vantaggio intorno al 62′ grazie alla rete messa a segno da Bortolussi, su assist di Favale. Nell’ultima parte dell’incontro Capelli trova il gol del raddoppio per i suoi con l’aiuto di Kirwan al 71′. I Grifoni accorciano inutilmente le distanze con il calcio di rigore trasformato da Grandolfo all’86’ per il fallo di Crescenzi su Gemignani e rimangono in nove a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata pure da Cariolato al 90’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Cherchi, proveniente dalla sezione di Carbonia, oltre ad aver espulso Cariolato con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Casini, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Cazzadori da un lato, Fusi e Delli Carri dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo nono turno di campionato permettono al Padova di salire a quota 21 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Arzignano non si muove, rimanendo fermo a 13 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ARZIGNANO PADOVA: IL TABELLINO

Arzignano-Padova 1 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 62′ Bortolussi(P); 71′ Capelli(P); 86′ RIG. Grandolfo(A).

Assist: 62′ Favale(P); 71′ Kirwan(P).

ARZIGNANO (4-3-1-2) – Boseggia; Davi, Piana, Molnar, Bernardi; Bordo, Casini,Baldè; Barba; Cazzadori, Parigi. A disp.: Pigozzo, Raina, Molnar, Grandolfo, Lunghi, Gemignani, Cariolato, Zanon, Campesan, Canato. All.: Bianchini.

PADOVA (3-5-2) – Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Bortolussi, De Marchi. A disp.: Mangiaracina, Zanellato, Dezi, Bianchi, Montrone, Granata, Calabrese, Kirwan, Beccaro, Favale, Tiveron. All.: Torrente.

Arbitro: Luca Cherchi (sezione di Carbonia).

Ammoniti: 1′, 42′ Casini(A); 40′ Fusi(P); 68′ Cazzadori(A); 90’+6′ Delli Carri(P).

Espulsi: 43′ Casini(A); 90’+3′ Cariolato(A).

