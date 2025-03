Prende il via Arzignano Pro Vercelli, due squadre che sfruttano le sfuriate offensive del reparto d’attacco per colpire. Purtroppo però non abbiamo molto da mostrare e ve ne accorgerete anche dagli highlights visto che abbiamo solo una bella progressione dentro l’area di Siafa che si smarca da due difensori dentro l’area ma al momento di tirare recupera un giocatore dell’Arzignano che salva un gol già fatto.

Si sblocca poi il risultato nei minuti finali della frazione di gioco in cui Benedetti riesce con un colpo da vero numeri dieci a fare un tunnel al suo marcatore e nei pressi dell’area di rigore riesce mettere un tiro a giro sul secondo palo imprendibile per l’estremo difensore degli ospiti che è costretto a raccogliere il pallone dal fondo della rete.

VIDEO GOL ARZIGNANO PRO VERCELLI, IL SECONDO TEMPO

L’Arzignano chiude in trionfo la sfida contro la Pro Vercelli con un convincente 3-1, portando a casa tre punti importanti. Dopo un primo tempo chiuso sull’1-0 grazie alla magia di Benedetti, la ripresa regala altre emozioni con i padroni di casa che trovano il raddoppio con Minesso, bravo a concretizzare un’azione ben costruita.

La Pro Vercelli prova a reagire e accorcia le distanze con un guizzo, ma l’Arzignano non si lascia sorprendere e chiude definitivamente i conti con il gol di Lunghi, che spegne le speranze degli ospiti. Un successo meritato per l’Arzignano, che ha dimostrato maggiore solidità e qualità offensiva, mentre la Pro Vercelli paga una fase difensiva non sempre attenta e la poca concretezza sotto porta.

GOL E HIGHLIGHTS ARZIGNANO PRO VERCELLI: GUARDA IL VIDEO