Intensità è la parola d’ordine di questo avvio di Arzignano Renate, due squadre che corrono e che lasciano giocare gli avversari ma questo assetto per il momento sta favorendo gli ospiti che passano in vantaggio su un recupero palla in trequarti casalinga con Cali che lascia partire poi un destro dentro l’area che sorprende il portiere sul primo palo.

Termina poi la prima frazione di gioco in grande stile, sopratutto se parliamo del portiere di casa che sarà il protagonista di uno spezzone di partita con una parata non bella ma efficace dove riesce a smanacciare un colpo di testa di Vassallo che aveva ben impattato di testa, grande rammarico per l’occasione sprecata ma grande prova di reazione dell’estremo difensore.

VIDEO ARZIGNANO RENATE, IL SECONDO TEMPO

Il Renate espugna il campo dell’Arzignano con una vittoria per 2-1, conquistata grazie a un buon primo tempo e a una ripresa gestita con ordine. La partita si sblocca nei primi minuti con Calì, che approfitta di un errore in impostazione per punire la retroguardia avversaria e portare in vantaggio gli ospiti.

Nel secondo tempo, il Renate trova il raddoppio con De Leo, che sembra chiudere il match, ma l’Arzignano non si arrende e accorcia subito con Minesso, riaccendendo le speranze dei padroni di casa. Nel finale, i giallocelesti provano a forzare il pareggio, ma la difesa del Renate resiste fino al triplice fischio, portando a casa tre punti preziosi.

ARZIGNANO RENATE, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS: GUARDA QUI