Video/ Arzignano Vicenza (0-1) gol e highlights: De Col decide un match combattuto (Serie C, 3 novembre 2023)

VIDEO ARZIGNANO VICENZA 0-1

Dopo i primi venticinque minuti tra Arzignano e Vicenza, il tabellone segna ancora uno 0-0, ma è Parigi della squadra di casa a rendersi protagonista con una nitida occasione che ha accarezzato l’apertura del punteggio. Parigi ha dimostrato la sua pericolosità in zona d’attacco, impegnando la difesa avversaria e mettendo alla prova il portiere del Vicenza. La chiara opportunità potrebbe essere stata il momento decisivo per sbloccare il match, ma al momento il risultato rimane in bilico. Entrambe le squadre stanno lottando per prendere il controllo della partita, con azioni avvincenti da ambo i lati del campo. La seconda metà del primo tempo promette ulteriori emozioni e sviluppi intriganti.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: poker Virtus Verona! (12^ giornata, 3 novembre 2023)

Arzignano e Vicenza si è concluso con un pareggio 0-0. Un momento degno di nota è stata l’occasione di Pellegrini del Vicenza, che ha avuto una buona opportunità con un tiro da fuori area. Pellegrini ha dimostrato la sua pericolosità con un tentativo dalla distanza, cercando di sorprendere la difesa avversaria e il portiere di Arzignano. Tuttavia, la rete avversaria è rimasta inviolata grazie a una difesa efficace o a un intervento decisivo del portiere. Nonostante l’assenza di gol nel primo tempo, l’occasione di Pellegrini aggiunge un elemento di suspense al match, indicando che entrambe le squadre stanno cercando di rompere l’equilibrio. La seconda metà della partita si preannuncia interessante.

DIRETTA/ Pro Sesto Renate (risultato finale 1-1): gli ospiti resistono in dieci! (Serie C, 3 novembre 2023)

VIDEO ARZIGNANO VICENZA, IL SECONDO TEMPO

Arzignano e Vicenza, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0. Tuttavia, si è verificata una chiara opportunità per Ronaldo della squadra ospite. Ronaldo ha avuto una brillante occasione che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. La sua giocata ha messo a dura prova la difesa di Arzignano, ma, nonostante la chiara opportunità, il risultato è rimasto invariato. La partita si sta svolgendo con entrambe le squadre che cercano di trovare la via del gol. La prestazione di Ronaldo dimostra la sua pericolosità in attacco, e il Vicenza cercherà sicuramente di capitalizzare sulle opportunità create per sbloccare il punteggio. La seconda metà del primo tempo promette ulteriori emozioni e sviluppi intriganti.

Diretta/ Pro Patria Lumezzane (risultato finale 0-2): gli ospiti tornano a vincere (Serie C, 3 novembre 2023)

Arzignano e Vicenza si è conclusa con un risultato finale di 0-0. Nonostante il pareggio, un momento degno di nota è stata la possibilità per il terzino sinistro Bernardi dell’Arzignano. Bernardi ha avuto un’opportunità che avrebbe potuto cambiare il corso della partita, ma purtroppo ha sprecato l’occasione. Nonostante gli sforzi, la rete avversaria è rimasta inviolata. Il risultato finale riflette una partita equilibrata, e l’occasione mancata da Bernardi potrebbe essere stata un momento chiave. Una gara che non ha riscaldato i cuori dei tifosi nelle prime gelate, dopotutto la Serie C è abituata a cibare palati di qualità per i tifosi, ma oggi non è successo.

ARZIGNANO VICENZA, IL TABELLINO

ARZIGNANO: Boseggia E. (Portiere), Davi F., Milillo A., Piana L., Bernardi E., Lakti E. (dal 8′ st Casini R.), Bordo L. (dal 34′ st Cariolato F.), Canato F. (dal 8′ st Cazzadori D.), Barba G., Balde I. (dal 35′ st Lunghi A.), Parigi G.. A disposizione: Boffelli A., Campesan E., Gemignani A., Molnar I., Pigozzo R. (Portiere), Raina M. (Portiere), Zanon M.

VICENZA: Confente A. (Portiere), Sandon T., Golemic V., Laezza G., Valietti F. (dal 34′ pt De Col F.), Cavion M. (dal 13′ st Jimenez Castillo K.), Ronaldo, Scarsella F. (dal 22′ st Greco J.), Costa F., Pellegrini J. (dal 13′ st Ferrari F.), Della Morte M. (dal 22′ st Rolfini A.). A disposizione: Fantoni N., Lattanzio A., Massolo S. (Portiere), Siviero L. (Portiere), Talarico R., Tronchin S.

RETI: al 45’+2 st De Col F. (L.R. Vicenza) .

AMMONIZIONI: al 20′ pt Canato F. (Arzignano), al 43′ pt Lakti E. (Arzignano), al 25′ st Bordo L. (Arzignano), al 37′ st Parigi G. (Arzignano) al 45’+1 pt Sandon T. (L.R. Vicenza), al 30′ st Golemic V. (L.R. Vicenza).

Espulsioni: al 45’+4 st Parigi G. (Arzignano).

VIDEO ARZIGNANO VICENZA













© RIPRODUZIONE RISERVATA