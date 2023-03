Video/ Arzignano Virtus Verona (0-0) highlights: zero gol nel derby veneto (Serie C)

VIDEO ARZIGNANO VIRTUS VERONA (0-0): LA PARTITA

Allo stadio “Dal Molin” Arzignano e Virtus Verona pareggiano 0-0 e rimangono entrambe in una situazione di classifica positiva per i rispettivi obiettivi stagionali: i padroni di casa stazionano in zona play-off mentre la Virtus Verona prosegue nella sua corsa salvezza. Nei primi minuti di gioco i giallo-celesti mantengono alto il baricentro mentre i rossoblu si fanno vedere nella metà campo avversaria solo attorno al 20′ con un bel tiro di Nalini intercettato però da Saio. Al 33’ è ancora la Virtus Verona ad essere pericolosa con un fendente di Casarotto che finisce di pochissimo alto sopra la traversa. L’Arzignano prova a portarsi in avanti con una fitta rete di passaggi e al 38′ Lunghi ci prova dal limite dell’area di rigore ma il portiere veronese si rifugia in corner.

La seconda frazione di gioco comincia con le due squadre a specchio e al 53′ Danti va alla conclusione dal limite dell’area di rigore e la sfera non inquadra lo specchio della porta. È dell’Arzignano l’occasione più grande dell’incontro: al 66′ Parigi colpisce di testa da buona posizione ma Giacomel devia in angolo. Dal corner lo stesso attaccante colpisce clamorosamente il palo. La partita si avvia alla conclusione senza più scossoni e la Virtus Verona non riesce ad approfittare della superiorità numerica ottenuta dal 78′ per espulsione di Milillo, doppia ammonizione per lui. Dopo quattro minuti di recupero le due squadre si dividono la posta in palio.

VIDEO ARZIGNANO VIRTUS VERONA (0-0): IL TABELLINO

ARZIGNANO: Saio, Lattanzio, Casini (15’ st Bordo), Molnar, Cariolato (15’ st Davi), Barba, Antoniazzi, Lunghi (15’ st Tremolada), Belcastro (33’ st Bonetto), Milillo, Parigi. A disposizione: Morello, Pigozzo, Cester, Fantacci, Fyda, Grandolfo, Nannini, Nchama, Tardivo. Allenatore: Bianchini

VIRTUS VERONA: Giacomel, Cella, Tronchin (36’ st Fabbro), Daffara (27’ st Mazzolo), Nalini (20’ st Talarico), Danti (27’ st Manfrin), Lonardi, Gomez Taleb, Faedo, Casarotto, Munaretti (36’ st Vesentini). A disposizione: Freddi, Siaulys, Amadio, Begheldo, Cellai, Priore, Santi, Turra. Allenatore: Fresco

Espulso: Milillo (33’st)

Ammoniti: Cariolato, Casini, Daffara.

