Video/ Arzignano Virtus Verona (1-1): highlights e gol. Magrassi e Rocco! (Serie C)

Nella 17^ giornata di Serie C è stato derby veneto inedito tra vicentini e scaligere, esce fuori un pareggio per 1-1 che probabilmente sta un po’ più stretto agli ospiti per quanto visto in campo. Come si vede nel video Arzignano Virtus Verona, il match inizia con una supremazia territoriale dei padroni di casa piuttosto marcata, ci prova Pasqualoni e poi il duo offensivo Rocco-Piccioni non chiude una buona combinazione, ma la Virtus Verona si difende comunque ordinatamente. Ci provano ancora i padroni di casa con Maldonado, ma al primo vero affondo al 28′ sono gli ospiti a passare. Grande progressione di Odogwu che trova l’assist per Magrassi, che riesce a concretizzare lo 0-1. Il finale di primo tempo è tutto per la Virtus, Magrassi al 34′ va vicino alla doppietta ma al 39′ è Danti a mancare un’ottima chance per il raddoppio, non sfruttando un’altra cavalcata di Odogwu e mancando il gol da buona posizione.

IL SECONDO TEMPO

L’Arzignano inizia la ripresa con ben altro piglio e riesce a colpire già al 3′, trovando la rete del pareggio con un pallone in profondità che scatena un patatrac nella difesa della Virtus, Rocco non deve fare altro che approfittarne e depositare in rete indisturbato. La Virtus Verona riprende il filo del gioco e si rende pericolosa prima con Danti e poi con un colpo di testa Odogwu, ma il portiere Tosi non si lascia sorprendere. Nel finale di partita ancora doppia occasione veronese, con le girate di Magrassi e Casarotto che mancano la porta per pochi centimetri, poi l’Arzignano deve chiudere in dieci per l’espulsione del portiere Tosi, che abbatte Odogwu in uscita. A sostituzioni esaurite è un giocatore di movimento, Hoxha, ad andare in porta e sventare l’ultimo pericolo per i padroni di casa su conclusione di Marcandella.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ARZIGNANO VIRTUS VERONA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA