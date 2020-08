Video/ Ascoli Benevento (2-4): highlights e gol. Moncini firma il poker all’87’!

Ammiriamo il poker dei sanniti nel video con gli highlights e i gol di Ascoli Benevento 2-4: la formazione allenata di Pippo Inzaghi chiude il campionato in bellezza con la 26^ vittoria in 38 giornate, 86 punti in classifica (record assoluto per il format a 20 squadre) e un ruolino di marcia devastante che le ha garantito la promozione in Serie A con largo anticipo. Nonostante il brutto KO interno i marchigiani si salvano grazie ai risultati proveniente dagli altri campi che condannano il Perugia e il Pescara ai play-out. Dopo aver regalato i tre punti al Chievo lunedì scorso, il Benevento non è in vena di fare altri favori e già nella prima frazione di gioco mette la partita in ghiaccio con le firme di Sau (che in questa categoria fa meravigliosamente la differenza), Barba e Insigne, un tris che non lascia alcun margine di rimonta ai padroni di casa. Che a inizio ripresa accorciano momentaneamente le distanze con Morosini, poi a ridosso del novantesimo anche il redivivo Moncini trafigge Leali riportando gli ospiti a +3. Nel recupero la schiacciata vincente di Trotta serve solamente a riempire le statistiche. Dove emergono i nomi di Tello ed Eramo, gli unici ammoniti nell’arco dei novanta minuti, una gara molto corretta che non ha dato particolari grattacapi all’arbitro Pezzuto. Grazie al filotto di vittorie infilato nelle giornate precedenti, Dionigi evita brutte sorprese come capitato invece a un paio di suoi colleghi, Oddo e Sottil. E così anche il prossimo anno rivedremo l’Ascoli in Serie B, preferibilmente in una parte più nobile della classifica.

IL TABELLINO

ASCOLI-BENEVENTO 2-4 (0-3)

ASCOLI (3-5-2): Leali; Ferigra, Brosco, Gravillon; Padoin (46’ Andreoni), Cavion (62’ Eramo), Petrucci (46’ Morosini), Brlek, Sernicola; Ninkovic, Scamacca (46’ Trotta). All. Davide Dionigi.

BENEVENTO (4-4-2): Gori; Maggio, Barba, Gyamfi, Rillo; R. Insigne (77’ Del Pinto), Hetemaj (84’ Sanogo), Schiattarella, Improta (65’ Tello); Sau (84’ Vokic), Di Serio (65’ Moncini). All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (sez. di Lecce).

AMMONITI: Tello (B), Eramo (A).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 24’ Sau (B), 32’ Barba (B), 45’ Insigne (B), 49’ Morosini (A), 87’ Moncini (B), 90’+2’ Trotta (A).

CLICCA QUI PER IL VIDEO ASCOLI BENEVENTO, HIGHLIGHTS E GOL

© RIPRODUZIONE RISERVATA