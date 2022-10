Video/ Ascoli Cagliari (2-1) gol e highlights: Mendes regala la vittoria ai suoi!

Ascoli e Cagliari hanno approcciato la gara a ritmi folli per una partita di Serie B, la gara infatti si apre con una conclusione dal limite dell’area di Caligara, il Cagliari si salva con una deviazione pericolosa di Capradossi. La gara risulta equilibrata e incerta anche da episodi che pericolosi almeno sulla carta non sono, basta pensare ad Altare che sugli sviluppi di un calcio di punizione svetta più in alto di tutti e mette in seria difficoltà il portiere avversario.

Il Cagliari però non è da meno, è anche la formazione sarda prova ad entrare in partita nonostante le invenzioni, prima di Di Pardo e poi di Pavoletti, sono un po’ troppo esose e di difficile lettura per i compagni di squadra, anche di Nandez che di solito fa della sua progressione un’arma vincente.

Caligara che sguscia via sulla corsia di sinistra e offre il pallone al centro, Carboni anticipa tutti e sventa la minaccia. Toccherà al Cagliari poi attaccare con Nandez che scodella in mezzo una palla velenosa, Guarna chiama la sfera a gran voce e la agguanta in presa alta. Arriva il momento del rigore: Lungoyi viene toccato da Radunovic in uscita dopo una clamorosa indecisione difensiva dei rossoblù.

Dionisi spiazza Radunovic con freddezza e trasforma il rigore. Però verso il duplice fischio è la formazione sarda ad avere in mano il pallino del gioco, arrivando addirittura a schiacciare gli avversari nella loro metà campo. Non basta però a trovare la rete del pareggio.

ASCOLI CAGLIARI, IL SECONDO TEMPO

La formazione ospite che vuole subito trovare il pari e ci pensa Nandez che si rende protagonista di un’ottima incursione salvo poi non trovare il tempo ideale per calciare. L’Ascoli risponde subito: Lungoyi penetra in area senza trovare sbocchi, La formazione sarda però sembra avere il pallino del gioco: Falzerano recupera la sfera e strozza la conclusione che finisce tra i guantoni di Radunovic.

Il Cagliari si rende insidioso con Altare che neutralizza Lungoyi con ottima scelta di tempo e fa ripartire i suoi. La palla viene scaricata su Pavoletti che, di mestiere la allunga su Falco che calcia di prima intenzione e impensierisce seriamente Guarna. L’Ascoli torna in partita con il cross basso pericoloso di Falzerano verso Pedro Mendes, Capradossi interviene puntualmente e regala un tiro dalla bandierina ai padroni di casa. Che però si conclude con un nulla di fatto.

Si chiude la partita con un assedio da parte dei sardi: sul cross a rientrare di Luvumbo, Pavoletti si allunga e per questione di pochi centimetri non trova la battuta vincente. Makoumbou scodella in mezzo, Guarna esce dalla porta e conquista la sfera in due tempi. Decisivo quindi il doppio difensivo dell’Ascoli: prima Botteghin interviene sulla palla messa al centro da Makoumbou, poi Falasco strappa il pallone a Lapadula. Rete di Pedro Mendes. Su un errore in uscita degli ospiti, Collocolo serve l’assist per Pedro Mendes, il quale con la punta del piede anticipa Altare e fulmina Radunovic.

Il Cagliari poi riesce a pareggiare con la rete di Pavoletti. Sul un cross scodellato al centro, Guarna perde il pallone in uscita e Pavoletti insacca ridando un barlume di speranza ai tifosi sardi che sono accorsi nelle Marche quest’oggi, purtroppo però non è bastato.

ASCOLI CAGLIARI, IL TABELLINO

ASCOLI CAGLIARI 2-1 (1-0)

ASCOLI (3-5-2): Guarna – Simic, Botteghin, Quaranta – Adjapong, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco – Dionisi, Lungoyi. A disposizione: Baumann, Salvi, Bellusci, Donati, Giordano, Tavcar, Giovane, Falzerano, Fontana, Palazzino, Pedro Mendes, Bidaoui. All. Cristian Bucchi.

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic – Di Pardo, Capradossi, Altare, Carboni – Nandez, Makoumbou, Deiola – Luvumbo, Pavoletti, Falco. A disposizione: Aresti, Zappa, Barreca, Obert, Dossena, Viola, Rog, Millico, Lella, Kourfalidis, Pereiro, Lapadula. All. Fabio Liverani.

AMMONITI: 8′ Adjapong (A), 47′ Eramo (A), 61′ Simic (A)

ESPULSI: 95′ Falasco (A)

RETI: 33′ Dionisi (A), 80′ Pedro Mendes (A), 85′ Pavoletti (C)

