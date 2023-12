Video/ Ascoli Catanzaro (1-0) gol e highlights: ci pensa Pedro Mendes! (Serie B, 16 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ASCOLI CATANZARO: LA SINTESI

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca l’Ascoli supera il Catanzaro per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Castori partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ con un tentativo impreciso di Botteghin sulla punizione calciata da Falasco. I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri insistono riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 14′ grazie alla rete messa a segno da Pedro Mendes, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Pablo Rodriguez.

Gli ospiti guidati dal tecnico Vivarini si fanno vedere in attacco con un colpo di testa di Ambrosino respinto da Viviano al 21′ e rischiano al 27′ sulla traversa centrata da Rodriguez. Nel secondo tempo il solito Pedro Mendes torna a suonare la carica per i giallorossi mancando l’opportunità per il bis al 60′ in contropiede su passaggio di Rodriguez, l’altro grande protagonista della sfida. Nell’ultima parte dell’incontro Falasco sfiora a sua volta l’eventuale gol del raddoppio nel recupero al 90’+1′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Santoro, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per undici volte ammonendo rispettivamente Botteghin, Falasco, Rodriguez, Di Tacchio, Giovane, Bellusci e Scognamillo da un lato, Biasci, Brighenti, Vandeputte ed Oliveri dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciottesimo turno di campionato permettono all’Ascoli di salire a quota 16 nella classifica della Serie B mentre il Catanzaro non si muove, restando fermo a 30 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ASCOLI CATANZARO: IL TABELLINO

Ascoli-Catanzaro 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 14′ Mendes(A).

Assist: 14′ Rodriguez(A).

ASCOLI (3-5-2) – Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Bayeye, Masini, Di Tacchio, Giovane, Falasco; Mendes, Rodriguez. A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahoré, Millico, D’Uffizi, Adjapong, Milanese, Manzari, Nestorovski, Maiga Silvestri, Rossi. All.: Castori.

CATANZARO (4-4-2) – Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Pompetti, Ghion, Vandeputte; Ambrosino, Biasci. A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Oliveri, Miranda, Situm. All.: Vivarini.

Arbitro: Alberto Santoro (sezione di Messina).

Ammoniti: 25′ Botteghin(A); 36′ Falasco(A); 44′ Rodriguez(A); 57′ Biasci(C); 61′ Di Tacchio(A); 66′ Giovane(A); 75′ Brighenti(C); 78′ Bellusci(A); 78′ Vandeputte(C); 88′ Oliveri(C); 90’+5′ Scognamillo(C).

