Video/ Ascoli Cosenza (1-1) gol e highlights: Buchel, eurogol! (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ASCOLI COSENZA (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa che serve poco ad entrambe le formazioni, al termine di questa gara valida per la trentasettesima giornata di Serie B. Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca l’Ascoli cercava 3 punti per la zona playoff, mentre il Cosenza voleva il successo per uscire dalla zona playout, ma nessuno è riuscito a prevalere. Partono forte i rossoblù, che dopo neanche un minuto sbloccano il punteggio: calcio d’angolo preciso di D’Urso e stacco imperioso di D’Orazio, che prende il tempo al proprio marcatore ed insacca. Leali non può nulla. I bianconeri provano a reagire, e Caligara con le sue conclusioni dalla distanza sembra il più ispirato. L’ex Juve, però, non trova mai la porta.

DIRETTA/ Ascoli Cosenza (risultato finale 1-1): pareggio che serve a poco

Al 36esimo, però, dopo un forcing insistito ed il 2-0 clamoroso, divorato da Marras, il Picchio riesce ad impattare il risultato: pallone che spiove e conclusione al volo, meravigliosa, una vera perla di Buchel, che non lascia scampo a Minai ed incastona il diamante in rete. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano, e Proia prova a ravvivare il match costringendo Micai a compiere un miracolo. Negli ultimi 5 minuti di gioco improvvisamente la partita si accende, con il solito Caligara: ancora una volta prova a pescare il jolly da lontanissimo, colpisce sulla schiena il compagno Lungoyi, ma la sfera sbatte sulla traversa. Nel recupero Gondo spreca un contropiede e Vaisanen si fa espellere.

Video/ Genoa Ascoli (2-1) gol e highlights: non basta la rete di Marsura

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ASCOLI COSENZA (1-1): IL TABELLINO

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Proia (35′ st Eramo), Buchel (17’ st Giovane), Caligara; Mendes (22′ st Marsura); Forte (16’ st Gondo), Dionisi (35′ st Lungoyi). A disp.: Guarna, Quaranta, Bellusci, Tavcar, Donati, Falasco, Gnahorè. All.: Breda

COSENZA (4-4-2): Micai; Martino, Vaisanen, Meroni, D’Orazio; Marras, Brescianini (30′ st Cortinovis), Voca (30′ st Praszelik), D’Urso (16′ st Florenzi); Nasti (42′ st Zilli), Finotto (16′ st Delic). A disp.: Marson, Lai, Venturi, Prestianni, Kornvig, La Vardera. All.: Viali

ARBITRO: Colombo di Como

MARCATORI: 2′ pt D’Orazio (C), 36′ st Buchel (A)

NOTE: Spettatori 7.876, di cui 180 ospiti, per un incasso complessivo di 61.357,77 euro. Espulso al 49′ st Vaisanen (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Nasti (C), Voca (C), Botteghin (A). Angoli: 7-7. Recupero: 1′ pt – 4′ st

LEGGI ANCHE:

Video/ Cosenza Venezia (1-1) gol e highlights: D'Urso rovina la festa ai lagunari

© RIPRODUZIONE RISERVATA