Video/ Ascoli Cremonese (1-3): highlights e gol. Bianchetti chiude il match!

Il video di Ascoli Cremonese, recuperi della 25^ giornata della Serie B e primo match del campionato cadetto dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, ci racconta di una partita entusiasmante, che ha visto il trionfo dei grigiorossi ospiti, col risultato di 3-1. Vedendo le azioni salienti del match ecco che fin dal via sono stati però i padroni di casa a farsi intraprendenti: ma il dominio bianconero dura ben poco e già al 21’ arriva il primo gol del match a favore della Cremonese , sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Alla bandierina si presenta infatti Castagnetti, da cui parte un gran tiro che grazie al tocco sfortunato di Padoin, taglia Leali tra i pali, non lasciandogli scampo. I grigiorossi poi non ci mettono molto a trovare il raddoppio: è già al 22’ che Palombi insacca nuovamente la rete bianconera. La squadra ospite dunque prende in mano le redini del gioco, ma anche qui il dominio non dura molto: al 38’ è Morosini a riaprire la partita per l’Ascoli, con un gran gol dal limite dell’area. Nella ripresa sono sempre i pieni a prendere in mano le redini del gioco: l’Ascoli fa di tutto per recuperare al più presto lo svantaggio sul tabellone del risultato e già la prima occasione da gol arriva al 49’ con Scamacca. Ma nonostante le buone intenzioni sono sempre i grigiorossi a ferire: questa volta è Bianchetti al 60’ a firmare il tris ospite. Nel finale del match i piceni danno davvero tutto, ma al triplice fischio finale è grande festa da parte degli uomini di Bisoli, che con questa vittoria si rilanciano in chiave salvezza.

IL TABELLINO

Ascoli-Cremonese 1-3 (1-2 PT)

RETI: 18′ Aut. Padoin (C), 22′ Palombi (C), 38′ Morosini (A), 59′ Bianchetti (C)

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino (31′ Andreoni), Brosco, Gravillon (31′ Ranieri), Padoin; Eramo (84′ Intinacelli), Petrucci, Cavion; Morosini (67′ D’Agostino), Trotta (47′ Scamacca), Ninkovic. All. Abascal

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Deli (46′ Gustafson), Castagnetti, Valzania (86′ Zortea); Palombi (74′ Celar), Ciofani (87′ Ceravolo), Parigini (79′ Arini). All. Bisoli

AMMONITI: Eramo (A), Deli (C), Padoin (A), Petrucci (A), Valzania (C), Arini (C)

