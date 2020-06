Video/ Ascoli Crotone (1-1): highlights e gol. Terzo pareggio di fila per Stroppa

Ieri sera al Cino e Lillo del Duca, per la 31^ giornata di Serie B è andato in scena un buon pareggio tra Ascoli e Crotone, col risultato di 1-1: un punto a testa dunque per le due squadre, che pure cercavano certo qualcosa di più per migliorare il proprio piazzamento nella classifica di campionato. Come si vede nel video di Ascoli e Crotone, il pari è certo verdetto che sta stretto agli uomini di Stroppa, che pure hanno per larghe parti, dominato campo e pallone, fin dal primo tempo, che pure si è concluso sullo 0-0. Nei primi 45 minuti di gioco infatti sono state ben poche le occasioni da gol che sono piovute da entrambi i lati del campo, ma pure non è stata una prima frazione affatto noiosa: i pitagorici però sono stati quelli che hanno creato di più, con Armenteros e Messias, oltre che con Mustacchio. E’ dunque solo nella ripresa che finalmente arriva qualche gol: la prima marcatura è dunque dei rossoblu, che con Barberi trovano un meritato vantaggio al 60’. La gioia del Crotone però dura ben poco. Al 78’ l’Ascoli trova il pareggio con un gran gol di Trotta, che permetterà al piceni, dopo il triplice fischio finale di rimanere ancora a galla nella lotta salvezza. E’ dunque infine grande delusione per i pitagorici, che speravano ieri di firmare la promozione diretta in serie A: col terzo pareggio di fila però Stroppa si fa agganciare in classifica dal Cittadella e per il finale di stagione si annuncia ancora tutto aperto.

IL TABELLINO

Ascoli-Crotone 1-1 (PT 0-0)

RETI: 60′ Barberis (C) , 78′ Trotta (A)

ASCOLI (3-4-3): Leali; Ferigra; Valentini (69′ Troiano), Ranieri; Andreoni, Padoin (75′ Costa Pinto), Brlek (75′ Petrucci), Sernicola; Scamacca, Morosini (60′ Eramo), Ninkovic (46′ Trotta). All. Dionigi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Mustacchio (60′ Evans), Benali, Barberis, Crociata (88′ Lopez), Molina; Messias, Armenteros (60′ Simy). All. Stroppa

ARBITRO: Sozza della sezione di Seregno

AMMONITI: 42′ Curado (C), 47′ Ferigra (A), 63′ Crociata (C), 65′ Eramo (A), 69′ Ranieri (A), 76′ Troiano (A)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ASCOLI CROTONE



© RIPRODUZIONE RISERVATA