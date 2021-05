Video/ Ascoli Empoli (2-0): highlights e gol. Dionisi e Bajic affossano i toscani

L’Ascoli supera la capolista Empoli grazie alle reti siglate da Dionisi e Bajic portando a casa una vittoria fondamentale sulla strada per la salvezza. Andiamo avittoria fondamentale sulla strada per la salvezza. Prima occasione creata da Matos! Leali però compie una grandissima parata. Bandinelli pesca Matos, bravo Leali ad uscire in maniera tempestiva. Ancora una grande occasione per l’Empoli! Sabelli la mette al centro con La Mantia, ma Leali compie ancora una grandissima parata. Grandissima chance per l’Ascoli! Nikolaou sbaglia tutto nella sua area, la sfera arriva a Bajic che supera Birignoli ma trova Terzic sulla traiettoria. Dionisi prende il palo! Caligara serve il centravanti che centra il legno, sulla ribattuta super Brignoli salva su Saric. Bajrami ci prova dalla lunga distanza ma Leali è ancora bravo nel salvare i suoi. Dionisi! La sblocca l’Ascoli! Calligara serve il centravanti che supera Casale e sigla il vantaggio per i padroni di casa. Bajic! Ascoli ad un passo dal raddoppio! Dionisi protegge la sfera e serve il compagno di squadra che di potenza per poco non trova il raddoppio. Termina la prima frazione di gioco, l’Ascoli è avanti grazie al gol di Dionisi.

IL SECONDO TEMPO

Buona occasione per Bajrami, tiro debole con Leali che blocca. Empoli che attacca alla ricerca del pari. Bajic! Arriva il raddoppio dell’Ascoli! Pucino serve per il compagno di squadra che entra in area e trafigge Brignoli. La capolista sembra ora aver subito il colpo, un raddoppio quello di Bajic che può essere decisivo. Abbiamo superato il minuto settanta, l’Ascoli è sempre in attacco. Bajic sfiora la doppietta! Brignoli salva i suoi dal tris. Bajic ancora ad un passo dal tris, Brignoli blocca. Terzic pesca per Moreo il cui tiro non trova la porta. Bajrami entra in area di rigore con Avlonitis che la mette in angolo. Stulac calcia da molto lontano, blocca Leali. Bajrami da fuori area, Leali respinge la sfera. Ultimi sgoccioli di gara, Ascoli in pieno controllo. Termina il match, l’Ascoli supera la capolista per due reti a zero, grazie alle reti siglate da Dionisi e Bajic. Con questa vittoria l‘Ascoli raggiunge quota 40 mentre la capolista deve rinviare il discorso promozione.

IL TABELLINO

Ascoli: Leali, Pucino, Avlonitis, Brosco, Kragl (32′ st D’Orazio), Saric, Caligara (28′ st Eramo), Buchel, Sabiri, Dionisi (27′ st Bidaoui), Bajic (33′ st Simeri). A disp.: Sarr, Quaranta, Corbo, Cangiano, Parigini, Mosti, Charpentier, Danzi. All.: Sottil.

Empoli: Brignoli, Sabelli (31′ st Fiamozzi), Nikolaou, Casale, Terzic, Bandinelli (10′ st Haas), Stulac, Zurkowski (19′ st Crociata), Bajrami, La Mantia (19′ st Moreo), Matos (10′ st Olivieri). A disp.: Furlan, Viti, Cambiaso, Ricci, Damiani, Parisi, Pirrello. All.: Dionisi. Reti: 39′ pt Dionisi (ASC), 15′ st Bajic (ASC).

Ammoniti: Zurkowski (EMP), Sabelli (EMP), Brosco (ASC), Avlonitis (ASC), Buchel (ASC). Arbitro: Sozza.

