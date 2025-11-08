Video Ascoli Gubbio (1-1), gol e highlights: Milanese non basta ai marchigiani che sprecano anche un calcio di rigore.

VIDEO ASCOLI GUBBIO (1-1): I PADRONI DI CASA SPRECANO

Il video Ascoli Gubbio inizia subito forte con i padroni di casa che cercano la via del gol giocano molto alti. Il risultato è un gol che arriva dopo 3 minuti grazie a Milanese che è bravo ad inserirsi sul primo palo per colpire su cross dalla sinistra di D’Uffizi. L’inizio con gol non trova risposta da parte degli ospiti che faticano a superare la propria metà campo e rischiano pure di incassare un secondo gol.

DIRETTA/ Ascoli Gubbio (risultato 1-1): pari tra Tomei e Di Carlo (Serie C, 7 novembre 2025)

Ad andarci vicino è D’Uffizi che riesce a sfondare dalla sinistra per calciare verso la porta ma la sua conclusione è debole e viene ribattuta. Un primo tempo di totale controllo dell’Ascoli, però, termina con il risultato in parità perché Carraro si inventa un super gol da fuori area con un destro potente che si insacca sul primo palo. Gli ultimi minuti sono di grande nervosismo per la squadra di Tomei che controlla il pallone ma fatica a superare l’attenta fase difensiva del Gubbio.

Video Ravenna Ascoli (1-0)/ Gol e highlights: ci pensa ancora Okaka! (Serie C, 2 novembre 2025)

I secondi 45 minuti del video Ascoli Gubbio sono di grande equilibrio e fisicità con le due squadre che lottano su ogni pallone a caccia del gol vittoria. Le occasioni sono poche ma la più grande capita sui piedi di Gori che guadagna e batte un calcio di rigore. Il suo destro, però, è intercettato da una super parata di Bagnolini che intuisce l’angolo e salva mettendo in corner. L’errore dal dischetto porta ulteriore pressione all’Ascoli che non riesce a concretizzare il suo predominio per via dei troppi errori sulla trequarti. Gli ultimi minuti sono di grande intensità ma le occasioni sono pari allo zero e portano la partita al triplice fischio sul definitivo 1 a 1.

DIRETTA/ Ravenna Ascoli (risultato finale 1-0): gol decisivo di Okaka! (Serie C, oggi 2 novembre 2025)

VIDEO ASCOLI GUBBIO (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: