VIDEO ASCOLI LEGNAGO SALUS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca il Legnago Salus si aggiudica il match contro l’Ascoli vincendo in trasferta per 2 a 1 senza poter evitare in ogni caso la retrocessione in Serie D. In avvio di primo tempo il portiere di casa Raffaelli si vede costretto ad intercettare immediatamente al 7′ un tentativo insidioso di Spalluto, il quale sigla poi in ogni caso il gol che sblocca il punteggio al 9′ sfruttando un rimpallo favorevole e sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Video Virtus Bologna Varese (104-67)/ Sintesi e highlights: Hands non basta! (Lega A basket, 27 aprile 2025)

La risposta dei bianconeri non si fa attendere e si concretizza nella rete del pareggio messa a segno da Ciabuschi già intorno al 13′, approfittando della parata non perfetta di Perrucchini sul alcio di punizione battuto da Adjapong. Il loro compagno di squadra Varone fallisce in due occasioni la chance per il sorpasso di testa tra il 26′ ed il 28′ mentre Bobagi in un paio di casi e pure Spalluto al 45′ non combinano di meglio per i veneti.

Video Avellino Altamura (2-0)/ Gol e highlights: tandem d'attacco di fenomeni! (Serie C)

Nel secondo tempo la compagine guidata dal tecnico Di Carlo si dispera nel vedersi annullare al 50′ una rete segnata da PIermarini solo dopo che la sfera aveva tuttavia già varcato la linea di fondo sugli sviluppi del calcio d’angolo che era appena stato battuto. Nel finale i biancoblu tornano in vantaggio una volta per tutte con il gol siglato al 61′ da Dore tramite un colpo di testa vincente su assist di Bombagi. I Piceni non vanno vicini con Menna al 74′ e rischiano anzi al 77′ sulla punizione di Bombagi.

La partita non cambia nemmeno dall’85’ quando gli uomini di mister Bagatti rimangono in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto di Tanco, colpevole di un intervento in gioco pericoloso nei confronti di Varone. L’estremo difensore Perucchini protegge il successo per i suoi disinnescando al 90’+3′ la punizione di Bertini. Questa vittoria assegna tre punti al Legnago Salus che raggiunge così quota 29 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 e, anche in virtù del successo del Sestri Levante in casa del Carpi, retrocede direttamente in Serie D dove giocherà nella stagione 2025/2026.

Video Milan Futuro Vis Pesaro (1-1)/ Gol e highlights: Raychev gela i rossoneri (Serie C)

VIDEO ASCOLI LEGNAGO SALUS: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS