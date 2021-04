Video/ Ascoli Monza (1-0) gol e highlights: Brocchi sempre più in bilico (Serie B)

Prosegue la crisi del Monza che perde anche in casa dell’Ascoli con il risultato di 1-0: vittoria fondamentale per le speranze di salvezza degli uomini di Sottil che staccano la Reggiana e si avvicinano al Pordenone mentre i biancorossi perdono contatto pure dal terzo posto saldamente nelle mani della Salernitana. Nelle ultime tre giornate i brianzoli hanno raccolto solamente due punti quando una squadra che punta alla promozione in Serie A avrebbe dovuto conquistarne nove, motivo per cui Berlusconi e Galliani potrebbero non rinnovare più la fiducia nei confronti del tecnico Brocchi che pure ha a disposizione la miglior rosa del campionato, molto probabilmente un altro allenatore a quest’ora occuperebbe una posizione migliore della sua. Già nella prima frazione di gioco i marchigiani sono andati a un passo dal gol con Bidauoi fermato da Di Gregorio che si fa aiutare dalla traversa per tenere a galla i suoi. Nella ripresa gli ospiti attaccano con Diaw che gonfia la rete ma si aiuta in maniera fallosa spingendo via Brosco che lo marcava; Ricci sfiora l’incrocio dei pali con un sinistro a giro; Frattesi pareggia il conto dei legni con un colpo di testa che Leali devia sul montante, successivamente il portiere dell’Ascoli fa buona guardia su Barillà. Alla fine è l’Ascoli a rompere gli indugi con Saric che infila la retroguardia brianzola e porta avanti il Picchio. Entra anche Balotelli ma non combina niente a parte farsi ammonire a pochi secondi dal suo ingresso in campo. Nel recupero Pirola, già ammonito, si fa espellere e il Monza chiude pure in inferiorità numerica. Peggio di così…

VIDEO ASCOLI MONZA 1-0, LE DICHIARAZIONI

Dario Saric – omonimo ma non connazionale del cestista dei Phoenix Suns – non aveva mai segnato in Serie B, il suo primo gol in cadetteria potrebbe pesare tantissimo a fine stagione: “L’abbraccio del gruppo al triplice fischio è molto significativo, noi ci crediamo a questa salvezza come si è visto in campo dove abbiamo lottato come leoni per novanta minuti, rincorrendo tutti i palloni e vincendo la maggior parte dei contrasti. Questa partita era fondamentale per rimanere a galla e dare continuità agli ultimi risultati. Dopo che nel primo tempo ci eravamo preoccupati soprattutto di prendere le misure agli avversari, nell’intervallo il mister ci ha dato delle indicazioni utilissime sui movimenti da fare in fase offensiva e non a caso l’1-0 è arrivato anche grazie ai suoi preziosi suggerimenti. Non posso essere più contento, battere una delle formazioni più forti del campionato è un bel biglietto di visita. A questo punto non temiamo nemmeno la SPAL e la capolista Empoli, ci faremo trovare pronti e le daremo parecchio filo da torcere. La dedica? Alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti quelli che mi vogliono bene”.

VIDEO ASCOLI MONZA 1-0, IL TABELLINO

ASCOLI-MONZA 1-0 (0-0)

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino (83’ Cacciatore), Avlonitis, Brosco, Buchel (78’ Danzi); Kragl (46’ D’Orazio), Saric, Sabiri, Caligara (74’ Cangiano); Bidaoui (74’ Eramo), Dionisi. All. Andera Sottil.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Pirola, Frattesi; Maric (46’ D’Alessandro), Barberis, Armellino (78’ D’Errico); Ricci (68’ Colpani), Diaw (68’ Balotelli), Barillà (78’ Paletta). All. Cristian Brocchi.

ARBITRO: Alessandro Prontera (sez. di Bologna).

AMMONITI: 45’ Sabiri (A), 52’ Pirola (M), 67’ Brosco (A), 69’ Balotelli (M), 90’+1’ Danzi (A).

ESPULSO: 90’+2’ Pirola (M) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 64’ Saric (A).

VIDEO ASCOLI MONZA 1-0, GOL E HIGHLIGHTS

