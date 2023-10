Video/ Ascoli Parma (1-3) gol e highlights: la capolista vince e se ne va! (Serie B, 29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ASCOLI PARMA (1-3): LA PARTITA

Il Parma vince ancora ed espugna lo stadio Cino e Lillo Del Duca, al termine di questa gara valida per l’undicesima giornata di Serie B. Altro segnale gigante degli uomini di Pecchia al campionato, che si dimostrano la squadra da battere, la favorita numero uno per la promozione. L’inizio è devastante ed al settimo minuto il punteggio si sblocca: la formazione emiliana pressa alto, recupera il pallone e Bonny serve immediatamente Man sulla destra. Il rumeno con grande classe non sbaglia. La risposta dei bianconeri, però, non si fa attendere, ed al 13esimo il risultato è nuovamente in parità: Falasco effettua un cross insidioso dall’out di sinistra, Nestorovski lavora bene il pallone e la mette in mezzo per l’inserimento di Mendes, che serve Caligara.

Video/ Modena Ternana (2-1) gol e highlights: Palumbo e Falcinelli piegano le fere (29 ottobre 2023)

L’ex Juventus deposita in porta la sfera con un mancino dal limite, imparabile per Chichizola. Azione stupenda dei marchigiani. I padroni di casa alzano i ritmi, e per ben due volte sfiorano il ribaltone con Nestorovski ed ancora Caligara, ma il portiere ex Spezia si rivela insuperabile. Al 34esimo, allora, sale in cattedra sempre Man: lancio con il contagiri per l’esterno rumeno, che brucia in velocità Falasco, salta secco Quaranta e con un mancino incantato gonfia la rete per la seconda volta in questo pomeriggio. Giocatore fuori categoria. Nel secondo tempo l’Ascoli prova ad aggredire gli avversari, ma al 54esimo Bernabè la infila nel sacco direttamente da calcio di punizione, con la specialità della casa. Gran gol del faro tecnico del Parma che chiude i giochi. Nel finale, causa espulsione Viviano, i marchigiani si arrendono.

Video/ Brescia Bari (1-2) gol e highlights: i pugliesi vincono in rimonta al Rigamonti (29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ASCOLI PARMA (1-3): TABELLINO

ASCOLI: Viviano E., Adjapong C. (dal 15′ st Bayeye B. J.), Bellusci G., Quaranta D., Falasco N. (dal 39′ st Haveri K.), Di Tacchio F. (dal 15′ st Rodriguez P.), Gnahore E., Caligara F. (dal 20′ st Barosi D.), Falzerano M., Nestorovski I., Mendes P. (dal 39′ st Manzari G.). A disposizione: Bolletta L., D’Uffizi S., Giovane S., Masini P., Milanese T., Millico V., Rossi E. Allenatore: Viali W..

PARMA: Chichizola L., Del Prato E., Osorio Y., Circati A., Ansaldi C. (dal 17′ st Di Chiara G.), Bernabe A., Estevez N., Man D. (dal 17′ st Coulibaly W.), Sohm S. (dal 41′ st Camara D.), Benedyczak A. (dal 39′ st Mihaila V.), Bonny A. (dal 24′ st Colak A.). A disposizione: Corvi E., Turk M., Amoran P., Charpentier G., Cyprien W., Hainaut A., Zagaritis V. Allenatore: Pecchia F..

DIRETTA/ Venezia Pisa (risultato finale 2-1): la decide Johnsen!

Reti: al 13′ pt Caligara F. (Ascoli), al 8′ pt Man D. (Parma) , al 34′ pt Man D. (Parma) , al 9′ st Bernabe A. (Parma) .

Ammonizioni: al 29′ pt Bellusci G. (Ascoli), al 36′ pt Falasco N. (Ascoli), al 7′ st Caligara F. (Ascoli), al 19′ st Viviano E. (Ascoli), al 28′ st Quaranta D. (Ascoli), al 31′ st Nestorovski I. (Ascoli), al 41′ st Manzari G. (Ascoli) al 39′ pt Bonny A. (Parma).

Espulsioni: al 19′ st Viviano E. (Ascoli).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ASCOLI PARMA











© RIPRODUZIONE RISERVATA