Video Ascoli Pianese (risultato finale 0-0) gol e highlights della gara valida per la prima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO ASCOLI PIANESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca finisce con un pareggio senza reti per 0 a 0 la sfida tutta bianconera fra Ascoli e Pianese. Nel primo tempo i toscani cercano immediatamente di sorprendere i rivali di giornata con una giocata pericolosa in acrobazia provata da Proietto, sebbene il portiere Vitale si dimostri attento bloccandone lo spunto già al 3′.
I marchigiani tentano dunque di farsi valere a loro volta ma anche qui la conclusione di Silipo si rivela imprecisa non di molto verso l’8′. Il copione si ripete tra l’11’ ed il 12′ con protagonisti Bellini e Del Sole. Ancora Proietto si fa vedere di nuovo in attacco di testa poco dopo il quarto d’ora ed i piceni si disperano a causa delle opportunità non capitalizzate da D’Uffizi al 20′, Alagna al 31′ e pure Corazza si aggiunge all’elenco al 37′.
Nel secondo tempo l’estremo difensore Vitale para anche l’iniziativa di Bellini al 49′ ed i marchigiani calciano sopra la traversa invece con Damiani al 55′. Nel finale il Picchio fallisce un’altra occasione con Guiebre al 63′ ed la rete segnata da Corazza viene annullata per fuorigioco al 68′.
Gli amiatesi sono altrettanto imprecisi con Bellini all’84’. Nel recupero Oviszach si divora un gol complice la nuova parata di Bertini al 90’+2′. Sia l’Ascoli che la Pianese toccano quota uno nella classifica del girone B della Serie C per la stagione 2025/2026 dopo questo risultato.