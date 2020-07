Video/ Ascoli Pordenone (2-2): highlights e gol, pari in rimonta (Serie B)

Il video di Ascoli Pordenone ci parla di una gara senza esclusione di colpi terminata col risultato finale di 2-2. I neroverdi sono passati in vantaggio subito, dopo 40 secondi infatti segna Bocalon un gol che sembra mettere la gara sui binari giusti per i suoi. Passano venti minuti e raddoppia Pobega dando il via a quella che sembra essere una giornata trionfale. Il Pordenone però dimentica di dover fare i conti con Ninkovic che a cavallo dell’intervallo sigla una doppietta. Questi due punti persi pesano molto alla squadra di Attilio Tesser che avrebbe potuto sfruttare il pareggio dello Spezia per salire in terza posizione. Per l’Ascoli è un mini-stop dopo quattro vittorie di fila, ma per come si erano messe le cose è senza dubbio un pareggio importante.

LE DICHIARAZIONI

Alla fine di Ascoli Pordenone ha parlato il tecnico dei bianconeri Davide Dionigi come riportato da TuttoAscoliCalcio: “I ragazzi hanno interpretato molto bene la partita. Siamo stati davvero sfortunati negli episodi ma giocavamo contro un avversario molto solido. Prendere gol subito è pesato molto e abbiamo pagato cara una grande ingenuità ma c’è stata la reazione giocando a calcio. La squadra non molla mai e ha tutto nel Dna. Chi ha giocato e chi è subentrato ha fatto bene e non ho dubbi su questo. Il calendario è impegnativo, cresciamo di partita in partita. L’episodio è stato favorevole, preferisco però non parlare di episodi dubbi, continuo a seguire questa linea fiducioso di non ritrovarmi più a commentare, quindi mi fermo qua“.

IL TABELLINO

Ecco il tabellino di Ascoli Pordenone:

Marcatori: 1′ Bocalon (P), 22′ Pobega (P), 44′ e 48′ Ninkovic (A)

Ascoli (3-4-1-2): Leali; Gravillon (77′ Ferigra), Brosco, Ranieri; Andreoni (61′ Pucino), Cavion, Brlek (61′ Petrucci), Padoin; Morosini (56′ Eramo); Scamacca, Ninkovic (77′ Trotta). All. Dionigi.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Vogliacco, Gasbarro (82′ Almici); Mazzocco, Pasa, Pobega (85′ Zammarini); Gavazzi (65′ Misuraca); Ciurria (65′ Strizzolo), Bocalon (85′ Candellone). All. Tesser.

Arbitro: Serra

Ammoniti: 9′ Morosini (A), 24′ Mazzocco (P), 36′ Gravillon (A), 50′ Andreoni (A)

