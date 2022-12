Video/ Ascoli Reggina (0-1) gol e highlights: Rivas sbroglia la matassa (Serie B)

VIDEO ASCOLI REGGINA (0-1): GLI AMARANTO VOLANO!

La Reggina continua a dare il meglio di sé lontano dal Granillo: quarta vittoria consecutiva in trasferta per gli amaranto che battono l’Ascoli per 1 a 0 e agganciano momentaneamente il Frosinone in testa alla classifica del campionato di Serie B. Decisivo il gol di Rivas che a metà ripresa deposita il pallone in rete nel bel mezzo di un’azione confusa e sbroglia la matassa di una partita equilibrata che non stava offrendo sbocchi a nessuna delle due squadre. La differenza sta tutta nella capacità degli ospiti di trovare l’episodio a proprio favore.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: Genoa, colpo a Bari! Live score

Cosa che invece non è riuscita ai padroni di casa che per oltre un’ora hanno pensato solamente a rintuzzare gli assalti degli avversari, solamente Gondo poco prima dell’intervallo ha avuto un’occasione che non ha saputo però sfruttare nel migliore dei modi. Per il resto i piceni hanno combinato ben poco in attacco, Dionisi non pervenuto e Mendes, subentrato a un quarto d’ora dal novantesimo, non si è mai acceso. Il mercato di gennaio servirà a rinforzare una squadra che nutre grandi ambizioni ma da sole non bastano per compiere il salto di qualità definitivo.

Diretta/ Bari Genoa (risultato finale 1-2): Martinez salva i Grifoni!

VIDEO A

regginaSCOLI REGGINA 0-1, LE DICHIARAZIONI

Il tecnico dell’Ascoli, Cristian Bucchi, non nasconde l’amarezza per il verdetto che punisce la formazione marchigiana: “Ci è mancata un po’ di imprecisione, tecnicamente non abbiamo giocato una buona partita, le condizioni ottimali del campo non ci hanno agevolato ma questo vale anche per gli avversari. È stata una gara equilibrata, da pareggio, tiri in porta veri e propri non ci sono stati, bisogna saper trovare gli episodi che spostano gli equilibri e in questo la Reggina è stata più brava di noi. Gli amaranto tornano a casa con tre punti compiendo il minimo sforzo, noi che abbiamo speso molte più energie di loro ci lecchiamo le ferite a basta”. Filippo Inzaghi è consapevole del peso specifico di questo risultato: “Questa vittoria vale 6 punti per come la squadra ha interpretato la gara. Siamo stati fantastici, non siamo mai andati in sofferenza, abbiamo sempre controllato la partita, era evidente che l’Ascoli non ci avrebbe mai impensierito. Ci aspetta un girone di ritorno davvero difficile ma posso contare su un gruppo splendido, i primi sei mesi sono stati fantastici, da qui a maggio punteremo a fare ancora meglio”.

Diretta/ Frosinone Ternana (risultato finale 3-0): Garritano cala il tris definitivo!

VIDEO ASCOLI REGGINA 0-1, IL TABELLINO

ASCOLI-REGGINA 0-1 (0-0)

ASCOLI (3-5-2): Leali; Šimić, Botteghin, Quaranta (76’ Lungoyi); Donati (54’ Falzerano), Collocolo, Eramo (59’ Buchel), Caligara, Giordano; Dionisi (76’ Mendes), Gondo. All. Cristian Bucchi.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian (76’ Liotti), Majer, Hernani; Canotto (70’ Cicerelli), Ménez (76’ G. Gori), Rivas (79’ Camporese). All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Rosario Abisso (Sez. di Palermo).

AMMONITI: 15’ Ménez (R), 34’ Šimić (A), 40’ Dionisi (A), 44’ Quaranta (A), 62’ Gondo (A), 73’ Pierozzi (R), 90’+1’ Di Chiara (R), 90’+2’ Cicerelli (R).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 64’ Rivas (R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ASCOLI REGGINA











© RIPRODUZIONE RISERVATA