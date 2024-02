Video/ Ascoli Sudtirol (1-2) gol e highlights: finale pirotecnico! (Serie B, 4 febbraio 2024)

VIDEO ASCOLI SUDTIROL 1-2

I primi venti minuti nel video Ascoli Sudtirol hanno visto i padroni di casa esercitare pressione sull’area di rigore avversaria con due occasioni importanti. Riviviamole insieme in maniera tale da non rimanere mai a digiuno di calcio, neanche in un bel pomeriggio domenicale come questo. Il primo tentativo è stato di Streng, che ha provato un tiro da fuori area nella speranza di trovare la rete. Successivamente, Mendes ha creato un’opportunità per sé stesso dopo un bel dribbling all’interno dell’area di rigore. Tuttavia, il suo tiro è uscito di molto a lato, sembrando più un cross che un vero tentativo di segnare. Nonostante le occasioni create, il punteggio rimane bloccato e entrambe le squadre cercano di trovare la via del gol.

DIRETTA/ Ascoli Sudtirol (risultato 1-2): succede di tutto! (Serie B, 4 febbraio 2024)

Cala momentaneamente il sipario per la diretta di Ascoli Sudtirol, e si conclude nel migliore dei modi con una grandissima prestazione da parte di Arrigoni. Il giocatore ha percorso 25 metri con la palla al piede prima di liberare un potente destro che ha colpito il palo interno prima di uscire. Nonostante il grande sforzo di Arrigoni, il risultato rimane quindi ancora bloccato sullo 0-0. L’azione di Arrigoni ha evidenziato la sua progressione palla al piede che non fa sfigurare soprattutto i contropiedi, l’arma principale per l’attacco dei tirolesi. In questa occasione non è andato a buon fine, ma chissà nel secondo tempo se dovesse avere più fortuna?

Video/ Ternana Como (0-1) gol e highlights: Strefezza decide il match del Liberati (3 febbraio 2024)

VIDEO ASCOLI SUDTIROL, IL SECONDO TEMPO

Mettiamo in archivio il primo tempo e questi primi venti minuti del secondo di Ascoli Sudtirol che hanno visto gli ospiti prendere il comando del match con il risultato di 0-1. La rete è stata siglata da Tait, il mediano della compagine ospite, che è avanzato molto durante un’azione corale. Nessuno della difesa dell’Ascoli è riuscito ad intervenire per fermarlo, e Tait ha concluso con un facile tap in, appoggiando il pallone sul palo opposto al portiere. Il gol del Sudtirol ha cambiato il quadro della partita, costringendo l’Ascoli a d avanzare alla ricerca di un gol per la parità, questo però spinge la formazione marchigiana a scoprirsi di più. Darà i suoi frutti oppure commenteremo un raddoppio della squadra tirolese?

Video/ Lecco Cremonese (0-1) gol e highlights: Coda su rigore regala i tre punti (3 febbraio 2024)

Ascoli Sudtirol si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-2. Il risultato è stato determinato da un autogol di Tait, che stavolta ha sbagliato la porta, e nel finale Masiello ha riportato il vantaggio per il Sudtirol. La partita è stata caratterizzata da colpi di scena, con Ascoli che ha subito l’iniziale svantaggio dopo l’autorete di Tait. Tuttavia, la squadra di casa è riuscita a pareggiare con il medesimo Tait che ha segnato nella porta avversaria. Nel finale, Masiello ha poi realizzato il gol che ha portato alla vittoria del Sudtirol.

ASCOLI SUDTIROL, IL TABELLINO

ASCOLI: Viviano E. (Portiere), Bellusci G., Botteghin E., Mantovani V. (dal 32′ st Vaisanen S.), Falzerano M., Valzania L., Di Tacchio F. (dal 25′ st Caligara F.), Giovane S. (dal 1′ st D’Uffizi S.), Celia R. (dal 32′ st Quaranta D.), Mendes P. (dal 26′ pt Rodriguez P.), Streng J.. A disposizione: Bolletta L. (Portiere), Gagliolo R., Maiga Silvestri Y., Masini P., Milanese T., Vasquez Llach D. S. (Portiere), Zedadka K. Allenatore: Castori F..

SUDTIROL: Poluzzi G. (Portiere), Giorgini A. (dal 25′ st Kofler R.), Scaglia F., Masiello A. (dal 38′ st Cagnano A.), El Kaouakibi H. (dal 24′ st Ciervo R.), Tait F., Arrigoni T., Casiraghi D., Davi S., Merkaj S. (dal 13′ st Rauti N.), Odogwu R. (dal 13′ st Pecorino E.). A disposizione: Broh J. T., Cisco A., Drago G. (Portiere), Kurtic J., Lonardi L., Mallamo A., Peeters D. Allenatore: Valente F..

RETI: al 11′ st Tait F. (Ascoli) autogol al 45’+5 pt Tait F. (Südtirol) , al 33′ st Masiello A. (Südtirol) .

AMMONIZIONI: al 38′ pt Falzerano M. (Ascoli) al 22′ pt El Kaouakibi H. (Südtirol), al 34′ pt Arrigoni T. (Südtirol), al 36′ st Tait F. (Südtirol).

CLICCA QUI PER IL VIDEO ASCOLI SUDTIROL











© RIPRODUZIONE RISERVATA