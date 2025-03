VIDEO ASTON VILLA BRUGES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Villa Park di Birmingham l’Aston Villa festeggia l’accesso ai quarti sconfiggendo per 3 a 0 il Club Brugge. In avvio di primo tempo i nerazzurri non concretizzano un paio di interessanti sia con Sabbe al 7′ che poi con il più pericoloso Vanaken intorno al 9′.

La partita cambia volto però a cominciare dal 17′ quando l’arbitro decide di espellere con un cartellino rosso diretto Sabbe, lasciando così i belgi in inferiorità numerica per oltre settanta minuti sebbene i Villans non approfittino immediatamente della situazione favorevole a giudicare dalle chances fallite da Tielemans al 19′ e da Rashford al 45′.

Nel secondo tempo gli inglesi ripartono forte con Mings disinnescato al 49′ da Mignolet il quale non riesce tuttavia a salvare la sua porta dal gol firmato al 50′ da Asensio, appena entrato dalla panchina come pure l’autore dell’assist Bailey. Nel finale ci pensa Maatsen, su suggerimento di Rogers, a siglare la rete del raddoppio al 58′ ed Asensio, che aveva pure centrato un palo al 54′, firma una doppietta che mette la parola fine sul match con l’aiuto di Rashford al 61′.

Inutile poi la giocata di Tielemens fermata da Mignolet al 77′. La vittoria interna ottenuta dopo il 3 a 1 dell’andata permette all’Aston Villa di qualificarsi ai quarti di finale della Champions League 2024/2025 mentre il Club Brugge viene eliminato dalla competizione in maniera definitiva.

VIDEO ASTON VILLA BRUGES: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS