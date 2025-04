VIDEO ASTON VILLA PSG (3-2): LUIS ENRIQUE SOFFRE MA È IN SEMIFINALE

Il video Aston Villa PSG regala grandi emozioni fino agli ultimi minuti grazie alla squadra di Emery che mette in enorme difficoltà i francesi ma non riesce nella rimonta. La partenza dei padroni di casa è subito molto aggressiva con Emery che ha chiesto ai suoi un pressing alto che possa mettere in difficoltà i palleggiatori del PSG.

La scelta è molto audace ma non paga perché i francesi sono praticamente perfetti a gestire il pallone e riescono a passare in vantaggio già all’11’. Su un recupero palla nella trequarti difensiva, Fabian Ruiz e Nuno Mendes riescono a lanciare Barcola in campo aperto. Il francese arriva fino a fondo campo e serve un assist al centro dell’area dove Pau Torres e Martinez si ostacolano e aprono il campo ad Hakimi che appoggia in rete lo 0 a 1.

Il gol ammutolisce il Villa Park e abbassa il pressing degli inglesi che provano a rispondere con un mancino di Rogers da fuori area. Il PSG è spietato e riesce a trovare anche lo 0 a 2 al 27′ con una bella azione di contropiede guidata da Hakimi e conclusa da Nuno Mendes che raccoglie l’assist di Dembele per battere Martinez con un sinistro a giro da fuori area.

Lo 0 a 2 sembra chiudere definitivamente la partita ma, invece, trova un’immediata risposta degli inglesi che accorciano le distanze al 33′. Tielemans gestisce al meglio un contropiede e si trova a calciare da dentro l’area di rigore su assist di McGinn. Il tiro del belga viene deviato da Pacho che manda fuori causa Donnarumma e consegna l’1 a 2 ai Villains.

Succede di tutto nel secondo tempo del video Aston Villa PSG che inizia con lo stesso copione del primo tempo. I padroni di casa, infatti, sono subito molto aggressivi e riescono a trovare il gol del pareggio dopo dieci minuti. Il gol è di McGinn che recupera il pallone nella sua trequarti e si lancia verso la porta avversaria calciando dalla trequarti e trovando una deviazione di Pacho che beffa ancora Donnarumma.

Due minuti dopo, in un Villa Park ricco di entusiasmo, Konsa pareggia il match mettendo in rete un assist di Rashford che riesce a sfondare l’area di rigore dopo un calcio d’angolo prima di servire un pallone perfetto al difensore inglese. Altri due minuti dopo serve un miracolo di Donnarumma per evitare il quarto gol dei Villains con Tielemans che trova un colpo di testa insidioso da centro area. Al 69′ si apre ancora la difesa del PSG con Pau Torres che trova un lancio di 60 metri che manda Asensio davanti a Donnarumma. Lo spagnolo è bravo nel controllo ma prova a calciare sotto le gambe di Donnarumma che non si fa sorprendere e salva ancora il risultato.

Un altro minuto dopo è Konsa a sfiorare il gol su calcio di punizione con un pallone che arriva preciso a centro area ma vede il difensore inglese sfiorare clamorosamente a pochi passi dalla porta. Gli ultimi minuti sono di grande tensione ma non portano ad ulteriori variazioni del punteggio consegnando la partita alla storia con un 3 a 2 che non basta all’Aston Villa e manda in semifinale il PSG.

