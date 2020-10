VIDEO/ Atalanta Ajax (risultato 2-2) gol e highlights: Gasperini in rimonta

L’Atalanta soffre e rischia di capitolare di nuovo, ma stavolta rimonta contro un Ajax bello ma sprecone in Champions League. Subito pericolosi gli olandesi con Tadic che al 4′ manda di poco a lato da buona posizione, quindi il primo ammonito della partita è Lassina Traoré per un brutto colpo rifilato a Sportiello. Al 10′ angolo per gli ospiti e Mazraoui conclude di potenza ma alto, quindi l’Atalanta prova a scuotersi con Gomez che tenta la conclusione dal limite, nonostante un rimbalzo infido Onana riesce a neutralizzare il pallone. Al quarto d’ora lampo di Ilicic, ma la sfera finisce alta sopra la traversa. Nel giro di 5′ vengono poi ammoniti Davy Klaassen, Josip Iličić e Noussair Mazraoui. Al 27′ una gran botta di Antony, molto potente, trova pronto Sportiello, quindi al 29′ viene fischiato un calcio di rigore per l’Ajax per un intervento a gamba alta di Gosens su Traoré, dal dischetto va Tadic che calcia morbido e centrale spiazzando Sportiello e portando in vantaggio dal dischetto gli ospiti. Gli olandesi arrivano all’intervallo con un doppio vantaggio grazie al gol realizzato da Traoré, bravo a ribadire in rete una conclusione di Neres non trattenuta da Sportiello. L’Atalanta inizia energicamente la ripresa a caccia del pareggio e al 9′ riapre il match, cross di Gomez e Zapata sovrasta Bind, piazzando il pallone a fil di palo con Onana che non ci arriva. Al quarto d’ora della ripresa il pareggio: Zapata sfonda sulla destra, la difesa olandese è impreparata, il colombiano entra in area e di potenza piazza sotto la traversa il gol del 2-2. Finale di partita con Sportiello decisivo su Antony, poi Malinovskyi spreca il match point.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Gasperini incita l’Atalanta a crescere ancora dopo il pareggio: “Per noi è importante confrontarci con queste squadre, la reale consistenza la incontri sul campo. È stata una partita difficile, ma l’abbiamo interpretata con grande coraggio. Faccio fatica a ricordarmi una parata di Sportiello nel secondo tempo, siamo stati bravi a disinnescare un attacco forte come quello dell’Ajax. Ci siamo presentati molte volte in situazioni da gol, ma i ritmi erano eccessivi. In alcune occasioni, se non fossimo stati precipitosi, avremmo potuto trovare la soluzione giusta. Abbiamo fatto un ottima gara, la prestazione del primo tempo è stata in linea col secondo, ma siamo stati più precisi e meno sfortunati. Ci è mancata un po’ di lucidità davanti. Sono due punti persi se guardiamo i 90′, ma per come si era messa la partita è stato notevole averla recuperata. La partita è stata avvincente, globalmente i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione“. Per Ten Hag la partita dell’Ajax è senz’altro da promuovere: “Prima dei due gol abbiamo avuto l’occasione del 3-0. Sapevamo che l’Atalanta giocava col pressing, noi dovevamo essere pazienti. Neres? Ci dava molto profondità, ci dava la possibilità di sfruttare le corsie esterne. Su Antony è stato commesso un brutto fallo, ma non sembra gravissimo. Traoré è stato bravissimo, stasera ha giocato molto bene. Ha fatto il gol e ha conquistato il rigore, è stato molto utile in appoggio. È stata una scelta tattica.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA