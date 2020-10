Video/ Atalanta Cagliari (5-2) highlights e gol: pokerissimo degli orobici (Serie A)

L’Atalanta cala il pokerissimo contro il Cagliari sfornando l’ennesima grande prestazione. Alle reti di Muriel, Gomez, Pasalic, Duvan Zapata e Lammers, i sardi hanno risposto con Godin e Joao Pedro. DI seguito i momenti salienti della gara. Duvan Zapata disturba Godin e recupera la sfera servendola a Pasalic che prova l’uno-due, sfera lunga. I padroni di casa hanno iniziato subito con marce alte. Palomino stende Nandez al limite dell’area, per il direttore di gara non ci sono gli estremi per la punizione. Muriel! La sblocca l’Atalanta dopo appena sette minuti di gioco! Palomino lancia il colombiano che entra in area e trafigge Cragno, però il guardalinee alza la bandierina, forse è fuorigioco. Tutto regolare, Atalanta subito in vantaggio. La linea difensiva del Cagliari è salita in ritardo lasciando quindi lo giusto spazio a Muriel. Gosens viene fermato con un fallo da Zappa, punizione Atalanta. Muriel calcia direttamente in porta e per poco non trova la doppietta personale. Angolo per il Cagliari dopo l’iniziativa di Sottil. Duvan Zapata! Il tiro del colombiano viene fermato giusto in tempo. Pasalic serve un grandissimo pallone per Muriel che a pochi passi dalla porta la spedisce alta. Traversa di De Roon! Duvan Zapata serve il centrocampista che con un siluro impatta contro la parte alta della porta. Godin! La pareggia il Cagliari! Su calcio d’angolo di Marin l’uruguagio anticipa tutti e bagna il suo esordio con il Cagliari trovando il gol. Gomez! L’Atalanta si riporta avanti con un grandissimo gol! Dai venticinque metri l’argentino la mette a giro sul secondo palo! Duvan Zapata prova a pescare Hateboer, ci arriva l’olandese ma non inquadra lo specchio. Gomez serve Muriel, la palla arriva a Gosens che serve Pasalic, il croato firma la rete del tre a uno! Azione spettacolare di una squadra che è un inno alla gioia del calcio. Duvan Zapata! Poker dei padroni di casa contro una squadra in balia delle onde. Il colombiano entra in area, mette a sedere Godin e la mette sul secondo palo di Cragno! La prima frazione termina con l’Atalanta avanti per quattro reti ad uno sul Cagliari.

VIDEO ATALANTA CAGLIARI: SECONDO TEMPO

Godin prova a servire Simeone, lancio troppo lungo. Duvan Zapata calcia a botta sicura ma trova Cragno, arriva Muriel che fallisce la doppietta. Palomino di testa impegna severamente Cragno che si supera. Joao Pedro! Il Cagliari prova di nuovo a riaprirla. Lykogiannis scende sulla sinistra e va al cross dove arriva Joao Pedro che non fallisce. Altra occasione per il Cagliari! Sottil serve Simeone che per un soffio manca la deviazione vincente. Joao Pedro ci prova su punizione ma incoccia contro la barriera. Cragno tiene ancora in piedi i suoi! Grande pallone per Zapata che entra in area di rigore ma si fa respingere il tiro dall’estremo difensore sardo. Tra i padroni di casa entrano Lammers e Malinovskyi per Zapata e Gomez. I padroni di casa partono in contropiede ma Lammers non risce a servire Pasalic. Squadre lunghissime sul rettangolo verde. Malinovskyi prova la botta da fuori area ma trova l’ottima risposta di Cragno. Nel Cagliari entra Caligara per Sottil. Nandez ci prova da fuori area, Sportiello controlla senza problemi. Lammers! Arriva il quinto gol dell’Atalanta! Un grandissimo gol del nuovo arrivato in maglia nerazzurra. Dopo una serie di finte piega Cragno da posizione defilata, che impatto dell’olandese. Malinovskyi prova a mettere la sua firma ma trova ancora Cragno. Atalanta a punteggio pieno.

LE DICHIARAZIONI

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato con le seguenti parole la vittoria rotonda sul Cagliari. Queste le parole raccolte da tuttomercatoweb: “Abbiamo fatto il massimo in tre partite in una settimana, ora c’è la sosta che interrompe questo momento. Ora dobbiamo essere bravi perché avremo subito il Napoli e poi la Champions, dobbiamo ripartire da dove abbiamo lasciato. Stiamo guardando il nostro percorso, sappiamo di avere un’ottima condizione e dei valori. Non è il momento di guardare la classifica. Il campionato è lunghissimo. Dobbiamo pensare a come gestire le partite, alcuni giocatori rientreranno venerdì e sabato giocheremo a Napoli. Mercoledì avremo la prima di Champions”. Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, riconosce la grande forza dell’Atalanta: “Abbiamo fatto sicuramente bene nei primi 25′, abbiamo ribattuto colpo su colpo e abbiamo tenuto testa all’Atalanta. Appena abbiamo allentato la tensione, loro ne hanno approfittato. Abbiamo affrontato una squadra forte, dovevamo essere messi meglio in campo. Abbiamo affrontato una squadra che conosce determinati meccanismi. Abbiamo alternato delle cose buone a delle cose da rivedere”.

IL TABELLINO

MARCATORI: 8′ MURIEL, 24′ GODIN, 29′ GOMEZ, 37′ PASALIC, 42′ ZAPATA D., 52′ JOAO PEDRO, 81′ LAMMERS

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello, Romero, Palomino (88′ Sutalo), Djimsiti, Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens (75′ Mojica), Gomez (66′ Malinovskyi), Muriel (74′ Freuler), Zapata D. (65′ Lammers) ALL.: Gasperini

Cagliari (4-3-3) Cragno, Zappa (87′ Farago’), Walukiewicz, Godin (86′ Klavan), Lykogiannis, Nandez, Marin (67′ Tramoni), Rog, Sottil (78′ Caligara), Simeone, Joao Pedro (85′ Pavoletti) ALL.: Di Francesco

