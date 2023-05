Video/ Atalanta Cagliari Primavera (3-2) gol e highlights: decide Vavassori al 90′!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA (3-2): LA PARTITA

L’Atalanta Primavera si aggiudica la sfida salvezza contro i pari età del Cagliari vincendo all’ultimo respiro in quel di Zingonia una gara per cuori forti. I baby orobici hanno ragione solo al 90′ dei rossoblu con un 3-2 che consente all’undici allenato dal subentrante Giovanni Bosi di continuare a sperare nella salvezza e, al contempo, inguaia invece la formazione di Matteo Battilana che ora deve anche guardarsi alle spalle. Nonostante un buon avvio nerazzurro, erano stati gli ospiti a passare per primi in vantaggio all’8′ con Vinciguerra, ben imbeccato da Sulev e bravo a ribadire in rete dopo la prima, difettosa respinta di Bertini. I nerazzurri macinavano gioco ma non trovavano lo spiraglio giusto fino a quando, al 26′, dopo che Cavuoti aveva sfiorato il punto dello 0-2, una bella discesa di De Nipoti portava alla rete di Vlahovic: un divertente primo tempo, chiuso sull’1-1, era però solo il preludio ai fuochi d’artificio della ripresa.

Diretta/ Atalanta Cagliari Primavera (risultato finale 3-2): che gol Vavassori al 90'

Nel secondo tempo la Dea rientrava con due volti nuovi e un piglio diverso: non è un caso che il portiere ospite Iliev, protagonista in precedenza di un bell’intervento, salvasse su Vlahovic al 56′ negandogli la doppietta. Ma i ragazzi di Bosi crescevano e dopo una chance per Colombo ecco che De Nipoti, tra i migliori in campo, completava il comeback al 66′ con un tiro da fuori su cui non era impeccabile il numero 1 sardo. Tutto finito? Macché: al 76′ Vitale pareggiava sugli sviluppi di un corner (poco dopo che De Nipoti era andato a tanto così dal 3-1…), poi nel concitato finale prima Masala aveva sui piedi un’ottima chance per regalare tre punti ai suoi e al minuto 90 ecco un altro gol dalla panchina. Il giovane Vavassori s’inventava uno slalom tra le maglie avversarie battendo Iliev: era il gol-partita. Con questo successo l’Atalanta sale a quota 35 portandosi quattro lunghezze da un Cagliari che resta fermo a 39 punti in tredicesima piazza.

DIRETTA/ Atalanta Juventus (risultato finale 0-2): la chiude Vlahovic

ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA (3-2): IL TABELLINO

ATALANTA (3-5-2): Bertini; Guerini (73′ Ghezzi), Regonesi, Tornaghi; Bernasconi (83′ Falleni), Colombo, Chiwisa (45′ Vavassori), Mendicino (61′ Riccio), Del Lungo (45′ Muhameti); De Nipoti, Vlahovic. A disposizione: Maglieri, Pardel, Meloni, Roaldsöy, Manzoni, Stabile, Perez, Tavanti, Bevilacqua, Fiogbe. Allenatore: Giovanni Bosi.

CAGLIARI (3-5-1-1): Iliev; Pintus (45′ Vitale), Palomba, Veroli; Zallu, Caddeo (71′ Masala), Cavuoti, Sulev, Delpupo; Vinciguerra, Griger. A disposizione: Lolic, Conti, Pulina, Deriu, Arba, Mameli, Coriano. Allenatore: Matteo Battilana.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS/ Di Maria-Vlahovic in attacco per Allegri

Reti: 8′ Vinciguerra (C), 26′ Vlahovic (A), 65′ De Nipoti (A), 75′ Vitale (C), 90′ Vavassori (A).

Ammoniti: 22′ Veroli (C), 46′ Zallu (C), 50′ Griger (C), 59′ Vlahovic (A), 82′ Del Pupo, 88′ Mameli (C), 92′ Bertini (A).

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA CAGLIARI PRIMAVERA













© RIPRODUZIONE RISERVATA