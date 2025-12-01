Video Atalanta Firoentina gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie A di oggi 30 novembre

VIDEO ATALANTA FIORENTINA: LA CURA PALLADINO FUNZIONA!

Partita quella di Atalanta Fiorentina dove entrambe le squadre giocano un primo tempo ordinato, senza lasciare troppi spazi agli avversari ma nonostante questo con alcune azioni da gol da entrambe le parti. L’Atalanta chiude il primo tempo avanti grazie alla prodezza di Kossounou, che al 38’ riceve da De Ketelaere, supera l’uomo sul limite e scarica un destro violentissimo sotto l’incrocio sinistro, imparabile. I nerazzurri avevano già costruito diverse occasioni: De Ketelaere sfiora l’angolino con un tiro dal limite fermato da De Gea, mentre Djimsiti va vicino al raddoppio con un colpo di testa che esce di pochi centimetri.

DIRETTA/ Atalanta Fiorentina (risultato finale 2-0): la Dea vola con Palladino! (30 novembre 2025)

La Fiorentina, pur soffrendo il ritmo alto, riesce comunque a rendersi pericolosa: Piccoli chiama Carnesecchi a un intervento decisivo sull’angolino, e Kean in avvio costringe il portiere a un’altra parata importante. Nel complesso la gara resta equilibrata nei duelli e nelle transizioni, ma l’Atalanta ha maggiore lucidità negli ultimi sedici metri e capitalizza l’occasione migliore con una giocata individuale che rompe l’equilibrio. Peccato per la Viola che non gioca un brutto primo tempo ma manca di quella cattiveria per affondare il risultato.

Diretta/ Atalanta Lazio Primavera (risultato finale 2-0): decidono Baldo e Cakolli! (30 novembre 2025)

VIDEO ATALANTA FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa di Atalanta–Fiorentina, sul punteggio poi definitivo di 2-0, i nerazzurri prendono subito il controllo e allungano grazie a una pressione altissima. Il raddoppio nasce da un’azione confusa sugli sviluppi di un corner: De Ketelaere calcia, De Gea respinge corto e Lookman è il più rapido a piombare sul pallone e a scaricarlo sotto la traversa. La Fiorentina prova a reagire con Kean, che però spreca due buone occasioni tirando alto.

L’Atalanta continua a rendersi pericolosa: colpi di testa di de Roon e nuove imbucate di De Ketelaere, sempre fermate da un ottimo De Gea. Nel finale i nerazzurri sfiorano il tris con Krstovic, mentre un possibile rigore viene controllato al VAR e giustamente negato. I viola, pur mantenendo possesso e fraseggio, non riescono mai a creare una chance realmente pulita per riaprire il match.

Fiorentina, Edin Dzeko si sfoga con i tifosi dopo la sconfitta/ ”Non possono fischiarci ogni volta”

GUARDA QUI VIDEO ATALANTA FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS