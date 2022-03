Video/ Atalanta Genoa (0-0) highlights: nessun gol, punto che serve a poco

Atalanta e Genoa si dividono la posta in palio dopo uno zero a zero abbastanza deludente, come dimostrerà il video Atalanta Genoa 0-0, con pochi highlights. Le due squadre hanno provato a vincerla ma le rispettive difese hanno concesso davvero poco. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Pessina calcia da fuori area ma non inquadra la porta, Atalanta subito all’attacco. Malinovsky ci prova su punizione ma non trova la porta. Muriel ha una buona occasione e prova a servire Pasalic, ma viene fischiato fuorigioco. Amiri prova il lancio lungo, esce con i tempi giusti Sportiello e aggancia la sfera. Atalanta che fa girare la sfera in attesa del corridoio giusto. Melegoni mette un bel pallone in mezzo ma non trova compagni pronti alla deviazione vincente.

Chiara l’impostazione tattica del Genoa che punta tutto sul contropiede. Muriel si mette in proprio, entra in area e calcia ma non trova la porta. Sono trascorsi quindici minuti di gioco, pochissime le emozioni sul rettangolo verde. Portanova chiude sul filtrante in area di Malinovskyi per Zappacosta e salva il Genoa. Amiri crossa da punizione con Scalvini che di testa libera l’area di rigore. Genoa che sta chiudendo tutte le linee di passaggio all’Atalanta. Melegoni calcia da fuori area ma la sfera termina tra le braccia di Sportiello. Atalanta che sta faticando ad impostare in avanti. Palo esterno di Muriel! Grande azione di Pasalic che supera l’avversario con un tunnel e serve il colombiano che prende il palo! Zappacosta commette fallo su Yeboah e si prende il giallo. Amiri ci prova su punizione ma non inquadra la porta. Fredrup arriva fino al limite e serve per Vazquez, con il sinistro serve direttamente Sportiello. Termina una prima frazione avara di emozioni.

VIDEO ATALANTA GENOA: SECONDO TEMPO

Gasperini ha inserito Boga per Maehle, Atalanta a trazione offensiva. Muriel prova ad andare da solo ma perde la sfera. Atalanta che attacca ma la difesa del Genoa si chiude bene e respinge la minaccia. Nell’Atalanta escono Malinovskyi e Zappacosta, dentro Hateboer e Toloi. Atalanta che sta provando a crea ma sbaglia tanto nell’impostazione. Azione personale di Boga che la mette in mezzo ma trova la chiusura di Ostigard. Grandissima azione di Koopmeiners che serve a Pasalic un pallone da spingere solo in rete, il croato la mette alta! Atalanta che sta attaccando a testa bassa alla ricerca del vantaggio.

La prima occasione per il Genoa è sui piedi di Destro che calcia ma non trova la porta di un soffio. Il suggerimento è stato di Galdames. Destro imbecca Fredrup che trova la bella risposta di Sportiello. Dieci minuti alla fine per un pari che servirebbe poco ad entrambe le squadre. Giallo per Toloi dopo un pestone su Galdames. Muriel entra in area e calcia a botta sicura, Maksimovic salva il Genoa con una grande chiusura. Quattro i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Hateboer la mette in mezzo e pesca Demiral che di testa non inquadra la porta. Termina il match sullo zero a zero, un punto che serve poco ad entrambe per gli obiettivi prefissati.

IL TABELLINO

Ammoniti: Zappacosta, Toloi

Espulsi: –

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini (dal 33’ s.t. Demiral), Palomino, Djimsiti; Zappacosta (dal 12’ s.t. Hateboer), Pessina, Koopmeiners, Maehle (dal 1’ s.t. Boga), Pasalic (dal 46’ s.t. Mihaila); Malinovskyi (dal 12’ s.t. Toloi), Muriel. All.: Gasperini

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Maksimovic, Ostigard, Vasquez, Frendrup; Galdames (dal 43’ s.t. Kallon), Badelj; Melegoni, Portanova, Amiri (dal 28’ s.t. Hernani); Yeboah (dal 25’ s.t. Destro). All.: Blessin

Arbitro: Abisso di Palermo

VIDEO ATALANTA GENOA





