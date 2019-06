Video/ Atalanta Inter Primavera (1-0): highlights e gol, scudetto bergamasco

Allo Stadio Ennio Tardini di Parma l’Atalanta conquista lo scudetto Primavera superando i pari età dell’Inter per 1 a 0. vediamo dunque gli highlights nel video di Atalanta Inter Primavera. Nel primo tempo, dopo un avvio di gara dai ritmi elevati in cui Colidio ha fallito una buona occasione mancando l’impatto con la sfera già al 2′, i milanesi forzano il portiere avversario Ndiaye ad effettuare diversi interventi per sventare i tentativi di Pompetti, Gavioli e Salcedo. I bergamaschi faticano a rispondere ma si rendono pericolosi tramite Brogni al 44′. Nel secondo tempo la musica non cambia ed il punteggio rimane bloccato senza che le due compagini riescano a spezzare l’equilibrio iniziale. All’80’ Esposito illude i suoi cogliendo soltanto il palo della porta bergamasca e, all’84’, Colley sul fronte opposto replica siglando il gol del vantaggio definitivo capitalizzando un buon contropiede, su assist di Kulusevski. I minuti finali ed i cinque di recupero concessi dal direttore di gara non sono sufficienti ai ragazzi di mister Madonna per evitare la sconfitta. Sotto l’aspetto disciplinare, e l’arbitro Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per 2 volte ammonendo Piccoli e Colley solamente tra le fila dell’Atalanta. Grazie a questa vittoria l’Atalanta si aggiudica lo Scudetto Primavera dopo 21 anni battendo i campioni uscenti dell’Inter.

VIDEO ATALANTA INTER PRIMAVERA: DICHIARAZIONI E TABELLINO

Al termine dell’incontro l’autore del gol-partita Colley ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia spiegando: “Finalmente è arrivato il nostro sogno, questo successo se l’è meritato tutta la squadra fin dal primo giorno. Abbiamo l’allenatore migliore del mondo, è incredibile come riesca a far giocare la squadra. Abbiamo lottato e siamo contenti di lavorare con lui”.

Atalanta-Inter Primavera 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 84′ Colley (A).

Assist: 84′ Kulusevski (A).

ATALANTA (4-2-3-1) Ndiaye; Zortea, Okoli, Heidenreich, Brogni; Da Riva, Ta Bi; Peli (46′ st Traore), Kulusevski, Cambiaghi (20′ st Colley); Piccoli (47′ st Gyabuaa). A disp.: Nozza Bielli, Bergonzi, Girgi, Guth, Louka, Ghislandi, Cortinovis, Kraja, Pina Gomes. All.: Brambilla.

INTER (3-5-2) Dekic; Zappa, Nolan (40′ st Merola), Rizzo; Persyn (14′ st Grassini), Gavioli, Pompetti, Schirò, Corrado; Salcedo (26′ st Esposito), Colidio. A disp.: Pozzer, Stankovic, Van Den Eynden, Ntube, Attys, Mulattieri, Roric, Gianelli, Pirola. All.: Madonna.

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido).

Ammoniti: Piccoli, Colley (A).

VIDEO ATALANTA INTER PRIMAVERA: GLI HIGHLIGHTS





