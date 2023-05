Video/ Atalanta Juventus (0-2) gol e highlights: i bianconeri volano al secondo posto

VIDEO SINTESI GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS ATALANTA: GASP INCIAMPA!

La Juventus vince in casa dell’Atalanta grazie alle reti di Iling Junior e Vlahovic. Con questa vittoria i bianconeri volano al secondo posto scavalcando la Lazio che ha perso contro il Milan. Per gli orobici arriva una sconfitta che potrebbe davvero significare l’addio alla zona Champions. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Primi cinque minuti dii gara, le due compagini stanno giocando a viso aperto per un match pesantissimo per la zona Champions. Koopmeiners calcia da fuori area, palla alta. Ederson prova la conclusione nell’area bianconera, conclusione murata. Contrasto in area tra De Roon e Fagioli, il direttore di gara non fischia nulla.

Tanti i contrasti in questo inizio di gara, Doveri sta fischiando poco. Pasalic ci prova da fuori area con un destro a giro, sfera che non inquadra la porta. Regna l’equilibrio in campo mentre ci avviciniamo al ventesimo minuto di gara, poche le occasioni degne di nota. Errore di Koopmeiners, recupera la sfera Di Maria che calcia e sfiora il palo. Ancora Juventus pericolosa con Milik, colpo di testa del polacco di poco fuori. Palo di Scalvini! Il difensore dell’Atalanta salta con i tempi giusti con la sfera che sbatte contro il palo! Si è accesa all’improvviso la gara, quindici minuti al termine della prima frazione. Koopmeiners in mezzo, Zappacosta di testa non trova la porta. Atalanta che continua ad attaccare, Juventus in leggera difficoltà. Ci prova ancora Scalvini da fuori area, palla fuori. Un minuto di recupero decretato da Doveri. Grande palla di Koopmeiners per Pasalic che spreca un’ottima occasione. Termina la prima frazione di gioco.

VIDEO SINTESI GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS ATALANTA: TUTTO NEL SECONDO TEMPO!

Nei padroni di casa esce Ederson ed entra Boga. Di Maria prova a servire Rabiot, il francese non aggancia. La sblocca la Juventus! Rabiot la mette in mezzo, dopo un rimpallo la sfera arriva a Iling che trova il tocco vincente! Fallo di Rabiot a centrocampo su Boga, c’è il giallo. Di Maria parte in contropiede e serve Pogba, tiro parato da Sportiello. Muriel calcia dai venti metri, palla fuori. Koopmeiners ci prova da punizione, grande risposta di Szczesny! Quindici minuti alla fine, Atalanta che si riversa in attacco.

Juventus che sta difendendo un prezioso vantaggio nella corsa Champions. Nei bianconeri dentro Kostic e Chiesa per Iling e Di Maria. Pogba calcia da lontano, Sportiello para senza problemi. Manca pochissimo alla fine, Atalanta che si riversa in attacco a caccia del pari. Rabiot in area per Vlahovic, il centravanti serbo trova la grande respinta di Sportiello. Sul capovolgimento di fronte Zappacosta calcia e trova il palo! Maehle protesta e si prende il giallo. Manca pochissimo alla fine, Juventus che sta per ottenere una vittoria pesantissima. Vlahovic! La chiude la Juventus! Chiesa assiste il serbo che la piazza all’incrocio. Termina il match, la decidono Iling Junior, al suo primo gol in serie A, e Vlahovic.

VIDEO GOL ATALANTA JUVENTUS, IL TABELLINO

Marcatori: 11’ s.t. Iling Junior, 48’ s.t. Vlahovic

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson (dal 4’ s.t. Boga (dal 20’ s.t. Soppy)), Maehle; Koopmeiners, Pasalic (dal 15’ s.t. Muriel); Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli (dal 20’ s.t. Pogba), Locatelli, Rabiot, Iling-Junior (dal 37’ s.t. Kostic); Di Maria (dal 37’ s.t. Chiesa); Milik (dal 20’ s.t. Vlahovic). Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: Rabiot, Maehle, Vlahovic

