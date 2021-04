Video/ Atalanta Juventus (1-0) gol e highlights: Malinovskyi, la Dea vola! (Serie A)

L’Atalanta supera di misura la Juventus grazie alla rete siglata da Malinovskyi e conquista tre punti fondamentali per la corsa Champions piazzandosi al terzo posto, nel video Atalanta Juventus ecco le emozioni della sfida. Muriel inventa per Pessina, Chiellini chiude bene. Cuadrado imbuca per Dybala, Gollini esce tempestivamente. Rabiot prova la conclusione ma Palomino chiude. Pessina crossa e De Light libera l’area. Pessina e Duvan Zapata scambiano, il colombiano calcia ma non trova la porta. Buona fase ora per l’Atalanta che ha il controllo del match. Maehle prova a concludere ed ottiene un calcio d’angolo. Bellissimo scambio tra Pessina e Muriel, il primo conclude ma non trova la porta. Duvan Zapata ci prova da calcio d’angolo di testa ma non inquadra la porta. Chiellini ci prova in area ma viene murato. Maehle sbaglia tutto, sfera messa in mezzo con Djimsiti che salva sulla linea sul tiro a botta sicura di Morata! Ottima chiusura di Gosens su McKennie. Dybala imbuca per Bentancur, chiude tutto la difesa dell’Atalanta. Duvan Zapata prova a pescare Gosens che arriva in ritardo. Cuadrado serve Chiesa a rimorchio, Mahele si immola e salva. Dopo un minuto di recupero termina la prima frazione di gioco sullo zero a zero.

Serie A/ La Superlega farà disamorare i giovani, intanto l'Inter avvicina lo scudetto

VIDEO ATALANTA JUVENTUS: SECONDO TEMPO

Muriel per Pasalic che perde il tempo della giocata. McKennie prova a pescare Rabiot, chiude la difesa bergamasca. Duvan Zapata la mette in mezzo ma non trova nessuno. Gara che resta in bilico, le due compagini sentono l’importanza del match. Movimento sulle due panchine, intanto si ferma Chiesa. Intanto Chiesa deve abbandonare il terreno di gioco, al suo posto c’è Danilo. Grandissimo tiro di Muriel da fuori area, la sfera per poco non trova la porta. Dybala ci prova su punizione, palla fuori di pochissimo. Ilicic pesca Zapata di testa che sfiora la rete del vantaggio! Nell’occasione era stato anticipato Cuadrado. De Light si becca il giallo dopo un fallo. Morata prova il cross, libera la difesa bergamasca. Grandissima giocata di Kulusevski che pesca Morata, tiro al volo e grande parata di Gollini. Gosens si prende il giallo dopo un fallo in ritardo su Bentancur. Malinovskyi in ritardo su Alex Sandro, scatta il cartellino giallo. Djimsiti in ritardo su Cuadrado, giallo per lui. Lo stesso Cuadrado calcia teso, Gollini allontana con i pugni. Botta di Malinovskyi su punizione e grande parata di Szczesny. Malinovskyi! Arriva il vantaggio dell’Atalanta! Grandissimo sinistro che termina in rete complice anche la deviazione di Alex Sandro! Termina il match, vittoria pesantissima per gli orobici.

Risultati Serie a, classifica/ L'Inter frena a Napoli, ma è comunque +9 sul Milan

VIDEO ATALANTA JUVENTUS: IL TABELLINO

Marcatori: Malinovskyi (A. 42’ s.t.)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Mæhle (dal 27’ s.t. Malinovskyi), de Roon, Freuler, Gosens; Pessina (dal 1’ s.t. Pasalic); Muriel (dal 23’ s.t. Ilicic), Zapata. All. Gasperini.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa (Dal 13’ s.t. Danilo), Bentancur, Rabiot, McKennie (dal 32’ s.t. Arthur); Dybala (dal 23’ s.t. Kulusevski), Morata. All. Pirlo.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.

Ammoniti: Bonucci (J. 26’ s.t.), Gosens (A. 33’ s.t.), Malinovskyi (A. 34’ s.t), Djimsiti (A. 37’ s.t.), Cuadrado (J. 48’ s.t.).

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER/ Quote, Matteo Politano è l'ex della partita





© RIPRODUZIONE RISERVATA