Video Atalanta Juventus (risultato finale 1-2) gol e highlights della partita valida come amichevole prestagionale 2025/2026.

VIDEO ATALANTA JUVENTUS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla New Balance Arena di Bergamo la Juventus vince imponendosi per 2 a 1 sul campo dell’Atalanta. Nel primo tempo sono i nerazzurri a cercare di proporsi in attacco già al 5′ con Scamacca e soprattutto poi al 7′ con un colpo di testa tentato da Hien, parato in calcio d’angolo da un ottimo Di Gregorio.

Probabili formazioni Milan Bari/ Quote: quanti nuovi per Allegri? (Coppa Italia, oggi 17 agosto 2025)

Sul fronte opposto lo stesso Hien salva su Thuram con Conceiçao non centra invece il bersaglio intorno al 9′ e Yildiz non combina di meglio verso il 16′. L’estremo difensore Carnesecchi di dimostra attento venendo quindi chiamato in causa al 20′ da Koopmeiners, ex fischiatissimo dal suo vecchio pubblico, così come pure al 26′ dallo stesso Yildiz.

Video Roma Neom Sports (2-2)/ Gol e highlights: Cristante-Soulè in rete!

Nel secondo tempo le squadre ripartono con gli stessi ventidue giocatori che hanno iniziato la sfida ed i piemontesi continuano a spingere con scarso successo affidandosi alle sortite offensive di David, intercettato da Hien al 48′, e di Yildiz, contenuto in calcio d’angolo al 50′ sul quale Bremer si rivela troppo impreciso. Al 54′ è invece Gatti a salvare i suoi disinnescando l’ennesima giocata insidiosa di Hien.

Nel finale è il già protagonista Jonathan David ad aprire le marcature siglando il gol del vantaggio juventino su assist di Thuram al 73′ ed è il neoentrato Vlahovic, che ha rilevato proprio il canadese, a siglare la rete del raddoppio su suggerimento di Joao Mario al 77′. Si rivela quindi inutile il gol firmato da Samardzic, in azione personale, per soltanto ridurre il distacco al 90′. La Juve comincerà il campionato affrontando in casa il Parma mentre l’Atalanta ospiterà la neo promossa Pisa.

Video Como Sudtirol (3-1)/ Gol e highlights: Douvikas doppietta, esordio per Morata

VIDEO ATALANTA JUVENTUS: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS