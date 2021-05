Video/ Atalanta Juventus (1-2): highlights e gol. Pirlo alza la Coppa Italia 2020-21!

VIDEO ATALANTA JUVENTUS (1-2): GLI HIGHLIGHTS E I GOL

Nella finale della Coppa Italia 2020-21, la Juventus batte l’Atalanta con il risultato di 2-1 e dunque conquista la coppa numero 14 e il secondo trofeo della stagione, dopo il successo in Supercoppa. Al Mapei Stadium, davanti a 4300 tifosi i bianconeri battagliano senza tregua tra vento e pioggia, ma grazie ai gol di Kulusevski e Chiesa, trovano l’ennesimo trionfo, che per Buffon, all’ultima gara in bianconero, è il sesto. Venendo ora alle azioni salienti del match in terra emiliana, va detto che al via sono i bergamaschi a prendere subito il pallino del gioco: per i ragazzi di Gasperini sono occasioni da gol a ripetizione, con Palomino, Zapata, Freuler e Pessina, ma la difesa bianconera regge l’urto dell’attacco rivale. Passano i primi minuti e tocca alla Juventus lanciare l’attacco, quando a 30’ Kulusevski riesce a battere Gollini tra i pali, firmando il vantaggio per 1-0. La reazione della Dea è immediata: la Juventus è costretta a battere in ritirata e al 41’ è Malinovski a segnare il gol del pareggio per 1-1.

Rientrati in campo dopo l’intervallo, i nerazzurri sono sempre molto energici, ma pure i rivali non sono da meno: anzi la Juventus pare ora molto più pronta, fisicamente e mentalmente. Presto tocca a Kulusevski e poi ancora a Ronaldo e Chiesa mettere in difficoltà la difesa bergamasca, ed è al 73’ che proprio l’ex Viola, trova la rete del vantaggio per 2-1. Di nuovo in svantaggio l’Atalanta reagisce con rabbia, ma di fatto la squadra di Gasperini non riesce più a rendersi pericolosa davanti allo specchio rivale, ben controllato da Buffon (all’ultima partita in bianconero). La tensione dunque aumenta e nel finale la Dea perde pure Toloi, espulso dalla panchina: negli ultimi minuti i bianconeri sono in totale controllo della partita e alla squadra lombarda non resta che arrendersi. Al triplice fischio finale è 2-1 per i bianconeri sul tabellone del risultato: la Juventus vince la Coppa Italia 2020-21!.

IL TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 1-2

Reti: 31′ p.t. Kulusevski (J), 41′ p.t. Malinovskyi (A), 28′ s.t. Chiesa (J).

Atalanta: Gollini, Toloi (31′ s.t. Djimsiti), Romero, Palomino, Hateboer (31′ s.t. Iličić), de Roon, Freuler, Gosens (38′ s.t. Miranchuk), Pessina (23′ s.t. Pašalić), Malinovskyi (23′ s.t. Muriel), Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Mæhle, Šutalo, Lammers, Caldara, Ruggeri. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Juventus: Buffon, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa (29′ s.t. Dybala), Kulusevski (38′ s.t. Bonucci), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Arthur, Ramsey, Morata, Demiral, Bernardeschi, Frabotta. Allenatore: Andrea Pirlo.

Arbitro: Davide Massa di Imperia. Assistenti: Matteo Passeri di Gubbio e Alessandro Costanzo di Orvieto. IV ufficiale: Marco Di Bello di Brindisi. V.A.R.: Paolo Valeri di Roma 2. A.V.A.R.: Mauro Vivenzi di Brescia.

Note: espulso Toloi (A) al 44′ s.t. dalla panchina, ammoniti Malinovskyi (A), Romero (A), Freuler (A), de Roon (A), Iličić (A), Chiellini (J), de Ligt (J).

