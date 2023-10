VIDEO/ Atalanta Juventus (risultato 0-0) highlights. Szczesny tiene a galla Max (Serie A, 1 ottobre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS ATALANTA JUVENTUS: LA CRONACA DELLA PARTITA

La Juventus resiste agli assalti finali dell’Atalanta e strappa un punto al Gewiss Stadium. La partita si apre in modo equilibrato, e il primo squillo arriva dall’Atalanta con un tiro di Ederson che, a causa di una deviazione, finisce tra le mani di Szczesny. Gli uomini di Bergamo sono più aggressivi nei primi minuti, e al 14′ Zappacosta ha una doppia occasione: il suo primo tiro viene respinto e poi calcia fuori sulla ribattuta. Al 21′ Rabiot chiude in extremis su Koopmeiners, ma l’Atalanta continua a premere, e al 26′ una bella combinazione tra Lookman e Scalvini non si conclude con un gol. La Juventus sembra troppo passiva finora, anche se la difesa bianconera ha retto bene nel primo quarto di gara. Al 28′ Chiesa cerca di scuotere la Juventus con una giocata individuale, ma viene fermato dopo essere entrato in area da Scalvini. Al 35′ Kean prova un tiro dalla distanza, ma Musso respinge. Prima dell’intervallo, Rabiot viene ammonito per un fallo su De Roon, e così si arriva all’intervallo al Gewiss Stadium dopo un minuto di recupero, con il punteggio ancora a reti inviolate.

Nel secondo tempo, è ancora Ederson a farsi vedere in avanti per l’Atalanta, ma la sua conclusione al 6′ non ha fortuna, mentre la Juventus risponde con un potente tiro di Chiesa respinto da Musso. Danilo viene ammonito per un fallo su De Ketelaere, che disturba la difesa bianconera con le sue accelerazioni. Arrivano i cambi, con l’Atalanta che inserisce Muriel e Kolasinac al posto di Lookman e Scalvini, e Allegri risponde con Kostic e Miretti che rilevano Cambiaso e Fagioli al 24° minuto. Dopo i cambi, è l’Atalanta a spingere: al 29′ Muriel colpisce una punizione che colpisce la traversa, aiutata da una deviazione di Szczesny. Nella Juventus, entra Yildiz al posto di Kean, mentre nell’Atalanta, Pasalic e Holm rilevano Zappacosta e De Ketelaere. Allegri inserisce Rugani al 39′ al posto di un Bremer infortunato e Weah al posto di McKennie, mentre nell’Atalanta entra Bakker per Ruggeri. Al 44′ l’Atalanta ha un’altra grande occasione per segnare, ma Szczesny respinge un tiro di Muriel e Koopmeiners, da due passi, spara alto. L’olandese calcia sopra la traversa anche al 93° minuto su un assist di Bakker che aveva superato Gatti, e così la partita si conclude a reti bianche.

ATALANTA JUVENTUS, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI GASPERINI E ALLEGRI

Per Gian Piero Gasperini la solidità difensiva dell’Atalanta non è così importante se non sono arrivati i 3 punti: “Avessimo vinto questa sera avremmo fatto un grande salto e saremmo più felici. Ma sono soddisfatto, con la sensazione che la squadra sta crescendo sotto tanti aspetti. Mi sono piaciuti anche i giocatori entrati a partita in corso. Certo, un po’ di rammarico per la mancata vittoria c’è. Siamo all’inizio del campionato, i valori cambiano di continuo e abbiamo giocato con una delle squadre più forti. Usciamo consapevoli che ce la possiamo giocare, poi dobbiamo ripeterci per continuare a crescere. Avrei preferito prendere gol e vincere. Siamo una squadra compatta, difficilmente superabile. Con la concentrazione giusta non è facile batterci“.

Per Massimiliano Allegri la Juventus ha interpretato al meglio la gara su un campo difficile: “Qualcuno è un po’ stanco, abbiamo sbagliato dei passaggi, abbiamo rallentato ma alla fine i ragazzi sono stati bravi perché fare un punto a Bergamo non era semplice e ci permette di restare nelle prime posizioni. Son contento per Kean che ha fatto una bella partita, così come tutti gli altri. Yildiz è del 2005 ma su 4 palloni toccati non ne ha sbagliato una, soprattutto il modo di gestire la palla tecnicamente e diventerà un giocatore davvero forte. McKennie ha fatto una bella partita, Rabiot ha finito in crescendo. Siamo un bel gruppo, continuiamo così, l’unica pecca la poca cattiveria nel voler far gol, su questo dobbiamo migliorare e dobbiamo tirare di più da fuori anche perché i palloni non sono come quelli di trent’anni fa“.

