Video/ Atalanta Liverpool (risultato 0-5) gol highlights. Gasperini: “Una batosta”

VIDEO ATALANTA LIVERPOOL (0-5)

Il video di Atalanta Liverpool ci parla di una cocente sconfitta per la Dea, che cade per 5-0. La partita inizia con la luna storta, perché Diogo Jota la sblocca dopo appena 16 minuti. E dire che poco prima aveva sfiorato la rete del vantaggio Muriel, colpevole di aver ciccato un pallone in piena area piccola. La squadra di Jurgen Klopp non perdona e al minuto 33 segna ancora l’ex attaccante del Wolverhampton, autore di una prestazione maiuscola. Pronti via nella ripresa la squadra di Gian Piero Gasperini non risponde ai suoi avversari, ma crolla. Prima Momo Salah e poi Sadio Mane trasformano una serata difficile in un incubo. Ci si mette anche Alisson che compie un miracolo su Duvan Zapata, togliendo alla squadra di casa almeno la gioia della rete della bandiera. Al minuto 54 Diogo Jota decide di portarsi a casa il pallone, segnando in contropiede la rete che regala un successo rotondo ai suoi e la tripletta alla sua partita.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Alla fine della partita ha parlato Gian Piero Gasperini dopo quella che è stata una cocente sconfitta. TuttoMercatoWeb ha riportato la conferenza stampa di fine gara, specificando: “Per noi è stata una bella batosta, siamo stati inferiori sotto diversi punti di vista. Abbiamo trovato una squadra che andava più forte. Non siamo mai stato però in grado di reggere loro. C’è stato un divario importante e questo ci deve far riflettere“. E cosa è cambiato in squadra: “La scelta di due attaccanti come nasce? Da un percorso che abbiamo fatto. Non andava bene stasera, ma non è solo questione di punte. Dietro ci hanno bruciato moltissime volte. È stato merito loro, ma dobbiamo continuare a riflettere. Ci portiamo questi aspetti dal campionato, perché corriamo poco e male. Dobbiamo pensare in un modo diverso“. Jurgen Klopp non può che essere felice: “Abbiamo fatto una grande partita. Loro ci hanno dato dei problemi, ma abbiamo sfruttato al massimo il nostro potenziale. La nostra difesa ha giocato bene. Abbiamo segnato 5 gol, ma Allison si è superato tre volte. Confermo quanto detto sull’Atalanta ieri”.

IL TABELLINO DEL MATCH

Ecco il tabellino di Atalanta Liverpool:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer (81′ Depaoli), Freuler, Pasalic (63′ Malinovskyi), Mojica (81′ Ruggeri); A.Gomez (81′ Lammers); Muriel (53′ Pessina), Zapata. A disposizione: Gollini, Ilicic, Miranchuk, Romero, Rossi, Scalvini, Traore. Allenatore: Gasperini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (82′ N.Williams), J.Gomez, R.Williams, Robertson (66′ Keita); Henderson (66′ Milner), Wijnaldum (82′ Tsimikas), Jones; Salah, Jota (65′ Firmino), Mane. A disposizione: Cain, Kelleher, Matip, Minamino, Origi, Adrian, Shaqiri. Allenatore: Klopp.

ARBITRO: Hategan (Romania).

MARCATORI: 16′ e 32′ Jota (L), 46′ Salah (L), 48′ Mane (L), 54′ Jota (L)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ATALANTA LIVERPOOL (da Uefa.com)



© RIPRODUZIONE RISERVATA