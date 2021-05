Video/ Atalanta Milan (0-2): gol e highlights, Pioli in Champions League! (Serie A)

VIDEO ATALANTA MILAN (0-2): ROSSONERI IN CHAMPIONS LEAGUE

Ecco il video di Atalanta Milan, partita giocata per la 38^ giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo il Milan supera in trasferta l’Atalanta per 2 a 0. Nelle fasi iniziali del primo tempo le due squadre si studiano a vicenda nonostante il tentativo per gli ospiti di Saelemaekers per gli ospiti del tecnico Pioli al 4′ e lo spunto più pericoloso dei padroni di casa di mister Gasperini con Djimsiti al 19′. I rossoneri crescono lentamente e riescono a passare in vantaggio nel finale di frazione al 43′ grazie al calcio di rigore trasformato da Kessie e concesso per fallo di Maehle ai danni di Theo Hernandez. Nel secondo tempo L’Atalanta pare crederci calciando alto al 64′ con il neo entrato Muriel e sprecando al 67′ con Malinovskyi.

Il Milan non disdegna di cercare l’eventuale raddoppio e coglie appunto un palo abbastanza clamoroso tramite la giocata di Leao al 68′. Nulla di fatto poi al 73′ nuovamente per Muriel. Nell’ultima parte dell’incontro i milanesi raddoppiano nel recupero al 93′ con il nuovo calcio di rigore concesso per fallo di mano di Gosens e trasformato da Kessie. Nella circostanza De Roon è anche stato espulso. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentottesimo turno di campionato permettono al Milan di portarsi a quota 79 e di qualificarsi alla Champions League mentre l’Atalanta resta ferma con i suoi 78 punti e chiude al terzo posto nella classifica della Serie A.

VIDEO ATALANTA MILAN: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Atalanta abbia provato quantomeno ad inseguire il gol dell’eventuale pareggio se si guarda al 68% di possesso palla finale, dato questo supportato anche da una maggior precisione nei passaggi: l’88% contro il 71% con 553 e 194 appoggi completati. Il Milan ha però effettuato più recuperi, 46 a 33 dei quali 13 per Romero, ed ha saputo fare la differenza in fase offensiva dove spicca il 3 a 2 nelle occasioni da gol ed il 3 a 1 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 2 delle quali firmate da Kessie. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Atalanta è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 17 a 11 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Maurizio Mariani, proveniente dalla sezione di Aprilia, oltre ad aver espulso De Roon tra i bergamaschi con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Gasperini, Freuler, De Roon e Toloi da un lato, Mandzukic e Dalot dall’altro.

VIDEO ATALANTA MILAN: IL TABELLINO

Atalanta-Milan 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 43′ RIG., 90’+3′ RIG. Kessie(M).

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi(87′ Palomino), C. Romero, Djimsiti; Maehle(80′ Pasalic), De Roon, Freuler(87′ Miranchuk), Gosens; Malinovskyi, Pessina(46′ Muriel); D, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Bennacer(62′ Krunic); Saelemaekers(69′ Dalot), Calhanoglu, Brahim Diaz(61′ Meite); Rafael Leao(79′ Mandzukic). Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Maurizio Mariani (sezione di Aprilia).

Ammoniti: 43′ Gasperini(A); 48′ Freuler(A); 70′ De Roon(A); 82′ Mandzukic(M); 87′ Toloi(A); 90’+1′ Dalot(M).

Espulsi: 90’+1′ De Roon(A).